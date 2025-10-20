Ελληνική Λύση για εκλογές στα κατεχόμενα: Δεν είναι θετική εξέλιξη η εκλογή του νέου λαθροδυνάστη

«Κόμματα και άσχετοι σαν τον Τσίπρα, χαιρετίζουν την “εκλογή” του νέου λαθροδυνάστη στα κατεχόμενα βαφτίζοντάς την “αλλαγή καθεστώτος”!», σημειώνει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, επισημαίνοντας: «Οι πολιτικά ανόητοι “σχολιαστές” αγνοούν ότι το συγκεκριμένο καθεστώς είναι κατοχικό και παράνομο».

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος: «Μοναδική “θετική εξέλιξη” στα κατεχόμενα, θα είναι η απελευθέρωση με την αποχώρηση έως και του τελευταίου κατοχικού στρατιώτη και του τελευταίου εποίκου».