ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνική Λύση για εκλογές στα κατεχόμενα: Δεν είναι θετική εξέλιξη η εκλογή του νέου λαθροδυνάστη

|
THESTIVAL TEAM

«Κόμματα και άσχετοι σαν τον Τσίπρα, χαιρετίζουν την “εκλογή” του νέου λαθροδυνάστη στα κατεχόμενα βαφτίζοντάς την “αλλαγή καθεστώτος”!», σημειώνει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, επισημαίνοντας: «Οι πολιτικά ανόητοι “σχολιαστές” αγνοούν ότι το συγκεκριμένο καθεστώς είναι κατοχικό και παράνομο».

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος: «Μοναδική “θετική εξέλιξη” στα κατεχόμενα, θα είναι η απελευθέρωση με την αποχώρηση έως και του τελευταίου κατοχικού στρατιώτη και του τελευταίου εποίκου».

Ελληνική Λύση Κατεχόμενα Κυπριακό Κύπρος

