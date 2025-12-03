MENOY

Ελεονώρα Μελέτη για ΑμεΑ: Η προσβασιμότητα δεν είναι διευκόλυνση, είναι χρέος

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελεονώρα Μελέτη πραγματοποίησε ουσιαστική παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Με έντονη και συνεχή δράση υπέρ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία τόσο εντός του Ευρωκοινοβουλίου όσο και εκτός,  η Ελεονώρα Μελέτη αφιέρωσε την ομιλία της σε όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και τόνισε ότι η προσβασιμότητα «πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χρέος όλων, και όχι ως μία απλή διευκόλυνση για λίγους».

Στην παρέμβασή της υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία που προβλέπει μια σειρά σπουδαίων μέτρων όπως:

  • Πραγματικά προσβάσιμες πόλεις και δημόσιες υπηρεσίες,
  • Ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης
  • Ψηφιακή προσβασιμότητα
  • Προσβάσιμες αθλητικές εγκαταστάσεις
  • Δίκαιη πρόσβαση στην εργασία, με μέτρα που δεν θα επιτρέπουν στους εργοδότες να φοβούνται την αναπηρία περισσότερο από όσο εκτιμούν  τις ικανότητες.

Η ευαισθησία της Ελεονώρας Μελέτη για τα άτομα με αναπηρία δεν ξεκίνησε σήμερα. Πολύ πριν την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπηρετούσε ενεργά τον σκοπό ως Πρέσβειρα του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος», που στηρίζει παιδιά και νέους με αναπτυξιακές διαταραχές. Με σαφείς παρεμβάσεις και σταθερή θεσμική παρουσία, η Μελέτη συνεχίζει να αναδεικνύει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να διεκδικεί μια Ευρώπη πραγματικά προσβάσιμη για όλους.

Ελεονώρα Μελέτη

