Έλενα Ράπτη: Το δημογραφικό απαιτεί συνεκτική και μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική

Στην ημερίδα με θέμα «Δημογραφική Συρρίκνωση στην Ελλάδα το 2026: Ρόλος φορέων, προκλήσεις και προοπτικές», που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Παστέρ, απηύθυνε χαιρετισμό η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, έπειτα από πρόσκληση του Παρατηρητηρίου Μαιευτικής Βίας και της ΊΑΣΙΣ ΑμΚΕ.

Κατά τον χαιρετισμό της, η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι η δημογραφική συρρίκνωση αποτελεί μια σύνθετη εθνική πρόκληση, η οποία απαιτεί συνεκτική, μακροπρόθεσμη και πολυεπίπεδη στρατηγική, με επίκεντρο την οικογένεια, τους νέους ανθρώπους και τη συνοχή της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μέτρα οικονομικής στήριξης των οικογενειών με παιδιά, όπως το επίδομα γέννησης, τα ενισχυμένα επιδόματα παιδιού και τα φορολογικά κίνητρα για πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και στις πολιτικές που αφορούν στην υγεία και την κοινωνική μέριμνα, με δωρεάν προγεννητικό έλεγχο, διεύρυνση της πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, αλλά και την υλοποίηση του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Κρίσιμος πυλώνας της δημογραφικής πολιτικής, όπως ανέφερε, είναι η στέγαση, με προγράμματα που στοχεύουν στη μείωση του στεγαστικού κόστους για νέα ζευγάρια, αλλά και η αποκέντρωση και στήριξη της περιφέρειας, μέσω κινήτρων μετεγκατάστασης και ενίσχυσης της εντοπιότητας στις προσλήψεις.Τέλος, αναφέρθηκε στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Δημογραφικής Πολιτικής, το οποίο διασφαλίζει τη συνεχή αξιολόγηση και προσαρμογή των μέτρων με βάση πραγματικά δεδομένα.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη: «Η δημογραφική συρρίκνωση αποτελεί μια εθνική πρόκληση που απαιτεί συνεκτική, μακροπρόθεσμη και πολυεπίπεδη στρατηγική. Η ουσιαστική στήριξη της οικογένειας, η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, η στέγαση και η ενίσχυση της περιφέρειας είναι βασικοί άξονες των προτεραιοτήτων μας αλλά και μιας πολιτικής που μπορεί να δώσει προοπτική στις επόμενες γενιές. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού προϋποθέτει συνεργασία, συνέπεια και πολιτικές που ανακουφίζουν την κοινωνία και τους πολίτες»