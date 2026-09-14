Έλενα Ακρίτα: Δεν θα μετατρέψουμε τη μνήμη των νεκρών σε καύσιμο για καινούργιο μίσος

Στη σημασία της ιστορικής μνήμης, αλλά και στην ανάγκη αυτή να μην μετατρέπεται σε μίσος και διχασμό, αναφέρθηκε η Έλενα Ακρίτα, βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατά την επετειακή αναφορά στη Βουλή για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Ανατρέχοντας στη Μικρασιατική Καταστροφή, στους ξεριζωμένους του 1922 και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, η Έλενα Ακρίτα υπογράμμισε ότι η μνήμη αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν μας υποχρεώνει να κοιτάζουμε και το παρόν.

«Δεν γίνεται να συγκινούμαστε για το προσφυγόπουλο του 1922 και να στρέφουμε το κεφάλι από το προσφυγόπουλο της εποχής μας», σημείωσε, αναφερόμενη και στα παιδιά της Γάζας που μεγαλώνουν μέσα στον πόλεμο και την καταστροφή.

Κλείνοντας, τόνισε πως τιμούμε τους νεκρούς «όχι για να κληροδοτήσουμε το μίσος στις επόμενες γενιές, αλλά για να μη χρειαστεί καμία επόμενη γενιά να ζήσει ξανά τον ίδιο όλεθρο».