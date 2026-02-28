Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα υπό τον Μητσοτάκη μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου.
Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ από κοινού με τις ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση με το φως της ημέρας σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου κατά της ιρανικής πρωτεύουσας, της Τεχεράνης, με σύννεφα καπνού να υψώνονται από το κέντρο της πόλης.
Το πρώτο εμφανές πλήγμα σημειώθηκε κοντά στα γραφεία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.
Με εκτόξευση πυραύλων κατά του Ισραήλ απαντά το καθεστώς της Τεχεράνης.
