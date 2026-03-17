Χρίστος Δήμας: Οριστική λύση στην Αναθεώρηση τιμών στις δημόσιες συμβάσεις

Με την αναθεώρηση τιμών στις δημόσιες συμβάσεις ανταποκρινόμαστε στις πραγματικές ανάγκες του κατασκευαστικού κλάδου, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά την ομιλία του στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής επί του νομοσχεδίου: «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος – Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές – οδικές – εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου εξειδικεύοντας στους τομείς των Υποδομών και της Πολιτικής Αεροπορίας και συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις που αφορούν τους συντελεστές αναθεώρησης τιμών, τις πρότυπες προτάσεις και οργανωτικά θέματα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

«Διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και διαφανές περιβάλλον, ικανό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες του κλάδου, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα με συνέπεια τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας», δήλωσε ο κ. Δήμας.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Α. Προσωρινοί συντελεστές αναθεώρησης τιμών.

Η ρύθμιση έρχεται να θεραπεύσει την αιφνίδια και έντονη αύξηση τιμών που προκλήθηκε στην εφοδιαστική αλυσίδα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, με συνέπεια την απότομη και πρωτοφανή αύξηση στις τιμές των κατασκευαστικών υλικών (χάλυβας, ασφαλτικά, PVC, χαλκός, αδρανή, ενέργεια).

Όπως είπε ο κ. Δήμας: με τη συγκεκριμένη ρύθμιση – η οποία καθιστά τους συντελεστές αναθεώρησης τιμών οριστικούς – δίνουμε τέλος σε μία παρατεταμένη εκκρεμότητα που μεταξύ άλλων είχε δημιουργήσει:

· ανασφάλεια δικαίου,

· δυσχέρεια στον οικονομικό προγραμματισμό των έργων, και

· ποικίλες ερμηνείες μεταξύ υπηρεσιών και αναδόχων.

Εφ’ εξής, διευκρινίζεται ότι η αναθεώρηση θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Ένα αίτημα εύλογο που το μετουσιώνουμε σε πράξη.

Επιπλέον, γίνεται σαφές ότι, η οριστικοποίηση των προσωρινών συντελεστών αποτρέπει την εγκατάλειψη έργων ή την ανάγκη μεταγενέστερων διορθωτικών παρεμβάσεων και εναρμονίζει την αποζημίωση των αναδόχων με το πραγματικό κόστος εκτέλεσης.

Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση λειτουργεί ως μεταβατικός μηχανισμός, έως ότου τεθεί πλήρως σε εφαρμογή το Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών.

Συμπερασματικά, η οριστικοποίηση των προσωρινών συντελεστών συνιστά μία αναγκαία και εύλογη θεσμική λύση, η οποία εξασφαλίζει λειτουργική συνέχεια των έργων, καθώς και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των συμβάσεων που βρίσκονταν ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Β. Πρότυπες Προτάσεις

Με το Άρθρο 99 καταργείται ο χρονικός περιορισμός ως προς την υποβολή προτύπων προτάσεων το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε τριμήνου και ορίζεται ότι τέτοια υποβολή μπορεί να γίνεται οποτεδήποτε.

Στην πράξη, η ρύθμιση αυτή παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους οικονομικούς φορείς ως προς τον χρόνο υποβολής των πρότυπων προτάσεών τους, αίροντας ταυτόχρονα περιορισμούς που μέχρι σήμερα εμπόδιζαν την αξιοποίηση του θεσμού.

Ακολούθως, με το Άρθρο 101 του σχεδίου νόμου, καταργείται ο κανόνας της χρονικής προτεραιότητας εξέτασης των πρότυπων προτάσεων.

Στο εξής, ο καθορισμός της σειράς εξέτασης της κάθε πρότασης επαφίεται στην κρίση της επιτροπής, η οποία προτεραιοποιεί τις προτάσεις με βάση τις ανάγκες και τα δεδομένα της κάθε χρονικής στιγμής

Επίσης, με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, καθορίζεται το κατώτατο όριο των εξόδων προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, προκειμένου αυτά να κυμαίνονται σε εύλογο ύψος.

Παράλληλα, απαλείφονται διαφοροποιήσεις που υφίστανται στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων κατόπιν έγκρισης πρότυπης πρότασης με τη διαγωνιστική διαδικασία των υπολοίπων δημοσίων συμβάσεων.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, καθιστούμε στην πράξη τον θεσμό των πρότυπων προτάσεων λειτουργικό και ουσιαστικά αξιοποιήσιμο. Ταυτόχρονα, διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις ώστε ο κλάδος να διαθέτει ένα σύγχρονο εργαλείο που συνδυάζει ταχύτητα, και αξιοπιστία.

Γ. Οργανωτική αναδιάρθρωση επί ζητημάτων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Με το Άρθρο 102 διευκρινίζονται και ορίζονται πλέον ρητά οι αρμοδιότητες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται έκδοση αποφάσεων για τη χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίων, πολιτικών αεροδρομίων ή αερολιμένων, καθώς και η εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας από Έκνομες Ενέργειες, αποκαθιστώντας τη σαφήνεια σε θέματα αρμοδιότητας που προηγουμένως δεν ήταν πλήρως καθορισμένα.

Επιπρόσθετα, ορίζεται ρητά ότι πλέον ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Αεροπορικής Ασφάλειας.

Τέλος, διασφαλίζεται ότι στο εξής η Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) υποκαθιστά την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε όλες τις αρμοδιότητες και λειτουργίες της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας και των Αεροπορικών Αρχών.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας τόνισε: «Με το παρόν νομοθέτημα θεσπίζουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο, που προτάσσει την αξιοπιστία, τη θεσμική σαφήνεια και τη λογοδοσία, εξασφαλίζοντας παράλληλα σταθερότητα και ομαλή λειτουργία για τους εμπλεκόμενους φορείς. Πρόκειται για μια ολιστική παρέμβαση που επιτρέπει στις διαδικασίες να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, προάγοντας το δημόσιο συμφέρον».