Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για τους Patriot στη Σαουδική Αραβία: “Να ανακληθούν και να επιστρέψουν οι στρατιωτικοί”

Αντιδράσεις για την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία εκδηλώθηκαν από κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά την ανακοίνωση της κατάρριψης ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ εξέδωσαν ανακοινώσεις, ζητώντας την ανάκληση της ελληνικής πυροβολαρχίας, και την επιστροφή των Ελλήνων στρατιωτικών, ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης ζήτησε να δώσει απαντήσεις ο Νίκος Δένδιας στη Βουλή.

«Οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας κ.Δένδια για την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία συνιστά ωμή παραδοχή της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι είχε εκφράσει από το 2021 την αντίθεσή του στους Patriot και είχε ζητήσει την ανάκλησή τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η κυβέρνηση «οφείλει να αντιληφθεί ότι το συμφέρον και η ασφάλεια της Ελλάδας επιβάλλουν την μη εμπλοκή στον πόλεμο με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και την ανάληψη συγκεκριμένων διπλωματικών πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της ειρήνης. Η πρόσδεση του κ. Μητσοτάκη στο άρμα Τραμπ-Νετανιάχου δημιουργεί μόνο κινδύνους για τη χώρα μας».

«Πρέπει άμεσα να ανακληθεί η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιωτικοί στην πατρίδα μας. Οι ερωτήσεις είναι επίμονες και ζητούν απαντήσεις όπως επισημάναμε και στην πρόσφατη ερώτηση μας στη Βουλή.

Για ποιο σκοπό επιλέγει η κυβέρνηση να παραμένει η συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία για την προστασία των εγκαταστάσεων της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας, Saudi Aramco, εμπλέκοντας έτσι de facto την Ελλάδα στον πόλεμο με το Ιράν;

Θεωρεί η κυβέρνηση ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να υπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας;

Ποια συμφέροντα, ποιών δυνάμεων υπηρετεί εντέλει η παρατεινόμενη παρουσία της Ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα σε μια τόσο επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη συγκυρία όπως η σημερινή με τον πόλεμο να γενικεύεται;

Πως διασφαλίζει η κυβέρνηση ότι η ταυτόχρονη παρουσία Patriot για παροχή αντιβαλλιστικής προστασίας, σε Σαουδική Αραβία, Βουλγαρία, Κύπρο κα, δεν οδηγεί στο φαινόμενο της υπερέκτασης (overstretched), στην υπέρβαση δηλαδή των δυνατοτήτων στρατιωτικής αντοχής της χώρας μας, υπονομεύοντας έτσι μακροπρόθεσμα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της κοινωνίας;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΚΕ: Οι κρίσιμες αυτές εξελίξεις επιβάλλουν τη μέγιστη δυνατή λαϊκή κινητοποίηση για να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία «Patriot»

Για «ωμές δηλώσεις» κατηγόρησε τον Νίκο Δένδια το ΚΚΕ, λέγοντας ότι αποτελούν «κυνική ομολογία της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκτός συνόρων».

«Ο υπουργός της “κουλτούρας των φερέτρων” έφτασε μάλιστα στο σημείο να καμαρώνει για την εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και να την εμφανίζει ως δήθεν προστασία του λαού από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο χυδαιότητας για να νομιμοποιήσουν στη συνείδηση του λαού τη συμμετοχή της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι κρίσιμες αυτές εξελίξεις επιβάλλουν τη μέγιστη δυνατή λαϊκή κινητοποίηση για να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και τα αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκονται εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές. Να κλείσουν εδώ και τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που αποτελούν ορμητήρια πολέμου και πολεμικό στόχο αντιποίνων», καταλήγει το ΚΚΕ.

Χαρίτσης: Να έρθει ο Δένδιας στη Βουλή

Την παρουσία του Νίκου Δένδια στη Βουλή για να δώσει απαντήσεις για όσα έγιναν ζήτησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, που έκανε λόγο για επικίνδυνη εξέλιξη.

«Σήμερα η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που φέρεται ότι κατευθύνονταν σε διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας.

Το επιβεβαίωσε πριν από λίγο επίσημα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ο οποίος μάλιστα ισχυρίστηκε ότι έτσι η ελληνική συστοιχία προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Μόνο που δεν τον είδαμε να πανηγυρίζει, τον κ. Δένδια, γι’ αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη.

Οφείλει όμως, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, οφείλει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όπως βεβαίως οφείλει και ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, καταρχάς να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία και τον ελληνικό λαό.

Καλώ λοιπόν άμεσα τον κ. Δένδια να έρθει εδώ στη Βουλή σήμερα, όσο συζητείται αυτό το νομοσχέδιο, και να μας απαντήσει.

Να μας απαντήσει τι σημαίνει αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη.

Εμπλέκεται η χώρα μας στον πόλεμο κ. Δένδια και κ. Μητσοτάκη; Αυτό σημαίνει; Μπορεί να εγγυηθεί η ελληνική κυβέρνηση, όπως δήλωνε τις προηγούμενες ημέρες, ότι δεν εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ;».