Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο

Φωτογραφία: Πολεμική Αεροπορία
Ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατέρριψαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν έπειτα από συναγερμό για απειλή, ενώ εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/3) η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας , έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

Patriot Σαουδική Αραβία

