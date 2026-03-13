MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: “Το αφήγημα της κυβέρνησης περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα και μόνοι τους με το Pretador, έπεσε συθέμελα”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa, που εμπλέκεται με τo Pretador στην υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αποκάλυψε δηλαδή ότι η δράση του Pretador συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο ιδιοκτήτης της Intellexa, όπως επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης, είπε σε εκπομπή του Mega: «Παρέχουμε υπηρεσίες μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου», απαντώντας στην ερώτηση: «Ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρείας στην Ελλάδα; Συνεργαστήκατε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή κάποιον Έλληνα αξιωματούχο;».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ακόμη επικρίνοντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι «το αφήγημα στο οποίο επένδυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα και μόνοι τους διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα, έπεσε συθέμελα» και υποστήριξε πως «το Pretador και οι παράνομες παρακολουθήσεις ήταν το όπλο ενός παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου».

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Οφείλει απαντήσεις τώρα.

Το μισό υπουργικό του συμβούλιο, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι, αξιωματούχοι παρακολουθούνταν παράνομα. Μετά την κυνική παραδοχή Ντίλιαν, δεν μπορεί να προσποιείται τον ανήξερο και τον «παραπλανημένο», υπογράμμισε και σημείωσε πως αναμένει να οριστεί άμεσα η προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, που με επιστολή μου έχει ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής.

«Η επιμονή μας να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη χώρα φέρνει αποτελέσματα και ρίχνει φως στις σκοτεινές πρακτικές του παρακράτους, που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Λιτόχωρο: Χειρουργήθηκε η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων – Συνελήφθη αντιδήμαρχος

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 22 ώρες πριν

Η γαστρονομία στην υπηρεσία της κοινωνίας: Δράση στήριξης ευάλωτων πολιτών από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Συναγερμός στο Μίσιγκαν: Ένοπλος εισέβαλε με αυτοκίνητο σε εβραϊκή συναγωγή και άρχισε να πυροβολεί – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Καρυστιανού: Επιστρέφω απογοητευμένη από τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την ασφάλεια στα τρένα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 26 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος σε ορεινή δασώδη περιοχή – Εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 ώρες πριν

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την κατασκευή του 7ου νηπιαγωγείου στη Θέρμη