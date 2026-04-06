MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Είστε το “βαθύ κράτος” του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η κυβέρνηση της ΝΔ, βρίσκεται σε αποδρομή, τόνισε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας στο τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων και της ατιμωρησίας και ζητεί εκλογές.

Όλη η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Το σημερινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή. Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο Πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη «γαλάζια» συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το «βαθύ κράτος».

Μα εσείς, κ. Μητσοτάκη, είστε το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων και της ατιμωρησίας. Εσείς σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέψατε στη δικαιοσύνη να διερευνήσει ευθύνες των υπουργών σας. Εσείς υπονομεύσατε την ανεξαρτησία των θεσμών. Εσείς είστε αυτός που εκβιάζει δημόσια ως «Νίξον» ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ. Γι’ αυτό, αφήστε τα πρόχειρα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέο άνεμο. Εκλογές τώρα».

Νίκος Ανδρουλάκης

