Αλεξάνδρα Σδούκου: Η Ελλάδα έχει πλήρη ετοιμότητα σε άμυνα, διπλωματία και οικονομία

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και κινείται με ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα -διπλωματικό, αμυντικό και οικονομικό- ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια και τα συμφέροντα της χώρας» τόνισε η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.

Μιλώντας στο Action 24, στον ΑΝΤ1, στο MEGAnews και στον Real fm για τον πόλεμο στο Ιράν, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την οικονομία και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα αναφέρθηκε στην ασφάλεια της Κύπρου -την οποία χαρακτήρισε αυτονόητη εθνική υποχρέωση*

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ στην Κυπριακή Δημοκρατία, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί σταθερή εθνική προτεραιότητα.

Όπως ανέφερε, «η Ελλάδα είναι στο πλευρό της Κύπρου, κάνει το καθήκον της και θα είναι εκεί για όσο χρειαστεί. Η ασφάλεια της Κύπρου για την Ελλάδα είναι αυτονόητη».

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή έχει σαφή στόχο τη σταθερότητα και την αποτροπή. «Η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στέλνει ένα καθαρό μήνυμα αποτροπής και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα είναι παράγοντας ασφάλειας και θα είμαστε δίπλα στους Κύπριους για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται», υπογράμμισε.

“Πολεμικές συγκρούσεις -καμία εμπλοκή της Ελλάδας”

Αναφερόμενη στα σενάρια που διακινούνται για ενδεχόμενη εμπλοκή της Ελλάδας στις συγκρούσεις που εξελίσσονται στην περιοχή, η κ. Σδούκου ήταν κατηγορηματικά αρνητική.

Όπως τόνισε, «η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη, δεν θα εμπλακούμε σε καμία σύγκρουση, δεν θα πάρουμε μέρος σε καμία επιθετική ενέργεια. Ο ρόλος της Ελλάδας είναι αμυντικός. Προστατεύουμε τον Ελληνισμό και λειτουργούμε με βάση το διεθνές δίκαιο. Έχουμε όμως την υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας, και τα εθνικά μας συμφέροντα».Υπογράμμισε δε, πως «είμαστε υπέρ του διεθνούς δικαίου, υπέρ της αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης και υπέρ της διπλωματίας».

Σημείωσε ότι «η Ελλάδα, ευτυχώς, το 2026 βρίσκεται σε μια φάση όπου διαθέτει ενισχυμένες και αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες είναι εδώ, έτοιμες ανά πάσα ώρα και στιγμή, για να κάνουν το πατριωτικό τους καθήκον όπου χρειαστεί – κάτι που προφανώς όλοι απευχόμαστε να συμβεί».

“Η Ελλάδα έχει την πρωτοβουλία κινήσεων – η αντίδραση της Τουρκίας μάρτυρας της ορθής εξωτερικής μας πολιτικής”

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της Τουρκίας, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι οι αιτιάσεις που διατυπώνονται από την τουρκική πλευρά δεν είναι νέες, «τις έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν. Το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης έχει απαντηθεί πλήρως. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τις σχετικές συνθήκες και δεν υπάρχει τίποτα αμφισβητήσιμο».

Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση των Patriot στην Κάρπαθο σημείωσε πως «είναι μια επιχειρησιακή απόφαση που λαμβάνεται από τους αρμόδιους. Αφού έτσι έκριναν, καλώς έγινε, μπορούν να πάνε σε όποιο μέρος της Ελληνικής επικράτειας κρίνεται κάθε φορά σκόπιμο».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πως η πρωτοβουλία των κινήσεων έχει περάσει στην ελληνική πλευρά. Από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τους χάρτες των εθνικών θαλάσσιων πάρκων, μέχρι τις ενεργειακές συνεργασίες και τις γεωτρήσεις με μεγάλες διεθνείς εταιρείες, η Ελλάδα κινείται με σχέδιο».

«Η δράση της ελληνικής πλευράς προκαλεί αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά, γιατί ακριβώς η χώρα μας ακολουθεί το σωστό μείγμα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

“Η Ευρώπη χρειάζεται πραγματικά κοινή πολιτική”

Η κ. Σδούκου απαντώντας σε ερώτημα για την ταχύτητα της Ευρωπαϊκής αντίδρασης, σημείωσε ότι «η Ευρώπη δεν έχει ενιαία εξωτερική και αμυντική πολιτική, το γνωρίζουμε αυτό. Τόσο όμως από όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες στην Κύπρο, όπου πλέον σπεύδουν δυνάμεις από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, όσο και από τα γεγονότα στον Έβρο, προκύπτει ένα σαφές συμπέρασμα. Αν είσαι εκεί, αν ηγηθείς μιας προσπάθειας, οι Ευρωπαίοι θα ακολουθήσουν. Όπως στον Έβρο είχαμε δει Αυστριακούς, Πολωνούς και άλλους».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι η Κυβέρνηση το γνωρίζει, έχει μάλιστα πολλές φορές «πάρει πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν από την Ευρώπη στη συνέχεια. Από τον εμβολιασμό, στην στήριξη στην πανδημία, μέχρι την κοινή πρωτοβουλία για την άμυνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό Τουσκ που αποτέλεσε πρόπλασμα του σχεδίου SAFE»

“Ετοιμότητα στην οικονομία απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις”

Αναφερόμενη στην οικονομική διάσταση της κρίσης, η κ. Σδούκου τόνισε «και στο οικονομικό επίπεδο υπάρχει πλήρης εγρήγορση. Είναι σημαντικό να αξιολογούμε διαρκώς τα δεδομένα, το πώς εξελίσσεται η κατάσταση, ποια είναι η ένταση και ποια η διάρκεια της κρίσης».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη επίγνωση πως «οι πολίτες ανησυχούν εύλογα όταν υπάρχει διεθνής αστάθεια και γι’ αυτό η κυβέρνηση οφείλει να είναι έτοιμη να προστατεύσει την οικονομία και την κοινωνική συνοχή».

Σημείωσε ότι «η Ελλάδα δεν είναι στην ίδια οικονομική κατάσταση που ήταν κάποια χρόνια πριν, η δουλειά που έχει γίνει στην οικονομία όλα αυτά τα χρόνια μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει όμως ταυτόχρονα να είμαστε ρεαλιστές και να παίρνουμε αποφάσεις με πολύ καλή ανάλυση των δεδομένων, τόσο της οικονομίας όσο και των εξελίξεων στο πεδίο της σύγκρουσης. ‘Αλλου τύπου μέτρα και παρεμβάσεις θα χρειαστούν σε μια σύγκρουση λίγων εβδομάδων και άλλα στην περίπτωση που διαρκέσει κάποιους μήνες».

“Έχουμε εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων”

Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει την ικανότητά της να διαχειρίζεται κρίσεις, καθώς «έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της στο παρελθόν. Από τα άμεσα μέτρα στην πανδημία, στην ενεργειακή κρίση, στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και στην υβριδική επίθεση που δέχθηκε η χώρα στον Έβρο». Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις «η κυβέρνηση επέδειξε αποφασιστικότητα, σοβαρότητα και γρήγορα αντανακλαστικά» σημείωσε.

Υπογράμμισε την αξία που έχει σε «περιόδους κρίσεων οι αποφάσεις να λαμβάνονται με ψυχραιμία και υπευθυνότητα, όχι με φήμες ή κινδυνολογία. Για αυτό χρειάζονται ηγεσίες που αξιολογούν σωστά τα δεδομένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι το κάνει και ότι λαμβάνει γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα».

“Όποιος αρχηγός θέλει μπορεί να ενημερωθεί – Κανείς να μην διασπείρει φήμες χωρίς αποδείξεις”

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «ο Πρωθυπουργός είναι απολύτως διαθέσιμος να ενημερώσει όποιον πολιτικό αρχηγό το ζητήσει». Υπενθύμισε ότι ήδη πραγματοποιήθηκε «θεσμική ενημέρωση στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη».

Σε ότι αφορά το αίτημα για σύγκληση Συμβουλίου Αρχηγών, σημείωσε «πως θα έδινε ένα λανθασμένο σήμα για το που βρισκόμαστε. Η κατάσταση είναι σοβαρή, αλλά όχι στο επίπεδο που να απαιτείται ένα Συμβούλιο Αρχηγών. Αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζουν και όσοι το πρότειναν, αλλά ίσως τα εσωτερικά τους προβλήματα να τους οδηγούν στην ανάγκη μιας μεγαλύτερης νομιμοποίησης του ρόλου τους ως αρχηγών».

Αναφερόμενη σε δηλώσεις του Γραμματέα του ΚΚΕ σχετικά με drones και την υποτιθέμενη πορεία τους προς την Ελλάδα σημείωσε πως «ο αρμόδιος Υπουργός ‘Αμυνας, ήταν απολύτως σαφής, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφόρηση και πρόσθεσε ότι θεωρεί πως θα την είχαμε. Ανέφερε μάλιστα -ο υπουργός- ότι βλέπουμε τις τροχιές που έχει οποιοδήποτε σύστημα που ξεκινά από Λίβανο, δηλαδή την Χεσμπολάχ ή από το Ιράν και δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Οπότε θα έλεγα πως ο κ. Κουτσούμπας πρέπει να είναι πιο προσεκτικός και στο τι λέει και σε ποιες πηγές βασίζεται, ίσως μάλιστα να έπρεπε να πει πως το συμπέρανε, τι στοιχεία είχε. Εκτός και αν η πηγή του είναι «ένας από το χωριό, που δεν τον ξέρουμε». Δεν είναι ώρα ούτε για φήμες, ούτε για δήθεν πληροφορίες. Είναι ώρα για σοβαρότητα και υπευθυνότητα».