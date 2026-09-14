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Υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Τρίτη – Οι περιοχές που βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό

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THESTIVAL TEAM

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Σαφώς λιγότερες από το προηγούμενο διάστημα είναι οι περιοχές στις οποίες υπάρχει ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται επαγρύπνηση. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 2 (μέση επικινδυνότητα).

Πυρκαγιές: Ο χάρτης επικινδυνότητας την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του συμβάντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Πυρκαγιές

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