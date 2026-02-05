MENOY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σεισμική δόνηση 3,5 Ρίχτερ στο Λασίθι

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Λασίθι νωρίτερα την Πέμπτη (5/2).

Ο σεισμός των 3,5 R στο Λασίθι καταγράφηκε στις 7:45 το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή που βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του Καβουσίου, κοινότητας κοντά στην Ιεράπετρα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 29,1 χιλιόμετρα.

