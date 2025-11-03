MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περισσότερα από 20.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς στις Σέρρες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τεράστια είναι η καταστροφή του αγροτικού τομέα της Π.Ε. Σερρών, καθώς περισσότερα από 20.000 πρόβατα σφαγιάστηκαν λόγω της ευλογιάς, σύμφωνα με την πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Σερρών Ελπίδας Σιδηροπούλου. Όπως είπε σε δηλώσεις της, ιδιαίτερα από τον Αύγουστο και μετά η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς υπήρξε ραγδαία επιδείνωση της ζωονόσου.

«Δεκάδες κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, δεδομένου ότι έχουν σφαγιασθεί τα κοπάδια τους. Όλοι οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι είναι στα… κάρβουνα, γιατί δεν δείχνει να σταματά η ζωονόσος. Θεωρούν, ότι είναι τα επόμενα θύματα. Ο νομός είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση» σημείωσε η κυρία Ελπίδα Σιδηροπούλου.

Σύμφωνα με την κ. Σιδηροπούλου, η αντίδραση των κτηνοτρόφων εστιάζει «στην καταβολή των πληρωμών, αλλά και στο έχει να κάνει με γεγονός ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη & Τροφίμων δεν θέλει να προχωρήσει σε εμβολιασμούς ζώων, επιμένοντας στην απόφαση της εκρίζωσης».

Η Πρόεδρος του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου ανέφερε πως «μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περισσότερα από 20 χιλιάδες ζώα και πως υπάρχουν μονάδες που περιμένουν ότι τις επόμενες μέρες θα θανατωθούν τα ζώα τους».

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, υπογράμμισε πως «ο Πανσερραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος είναι σε συνεχείς επαφές με τους υπόλοιπους νομούς και ανακοίνωσε πως στις 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στη Νίκαια για να αποφασισθούν το πλαίσιο των ζητημάτων που θα κατατεθούν, αλλά και οι κινήσεις που θα είναι κοινές παντού».

Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Σώος 31χρονος ναυτικός έπειτα από πτώση στη θάλασσα νότια της Ηρακλειάς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Μακελειό στα Βορίζια: Αναβλήθηκε η κηδεία του 39χρονου υπό το φόβο νέων επεισοδίων

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Ποιοι πάνε ταμείο αυτή την εβδομάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Ανδρουλάκης από Μαγνησία: Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Αντώνης Καφετζόπουλος: Δεν πιστεύω καθόλου στο θεό, είμαι άθεος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

“Ασπρόμαυρες” οι Σέρρες από τους φίλους του ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο