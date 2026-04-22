Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Ομάν

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Λιβερίας, χτυπήθηκε 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του Ομάν.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO, ανακοίνωσε νωρίτερα πως ο κυβερνήτης του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε πως ταχύπλοο των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξε πυρ προκαλώντας «σοβαρές ζημιές» στη γέφυρα, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου.

Κατά την ανακοίνωση του UKMTO, δεν εκδηλώθηκε φωτιά πάνω στο πλοίο και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.