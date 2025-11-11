MENOY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λέκκας: Καθησυχαστικός για τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ ανοιχτά των Αντικυθήρων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Το θετικό είναι ότι πρόκειται για έναν σεισμό της τάξεως των 50 χιλιομέτρων βάθους, με αποτέλεσμα να μην μας ανησυχεί καθόλου, να μην χαρακτηρίζεται από περαιτέρω δραστηριότητα, δηλαδή πολλούς μετασεισμούς», ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας για τη δόνηση των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Αντικυθήρων.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) και όπως ανέφερε ο Ευθ. Λέκκας «έγινε αντιληπτός και στα Αντικύθηρα και εν μέρει στα Χανιά και στην Πελοπόννησο. Το επίκεντρό του είναι ακριβώς στο ενδιάμεσο μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης.

Ευθύμιος Λέκκας στο ΕΡΤnews: Καμία ανησυχία από τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ ανοιχτά των Αντικυθήρων

Είναι ένα γεγονός το οποίο ήρθε και πέρασε. Να το πω απλά, είναι ένας σεισμός πάνω στο ελληνικό τόξο. Ακριβώς δηλαδή πάνω εκεί που συγκλίνει ουσιαστικά η ευρωπαϊκή πλάκα με την αφρικανική πλάκα», πρόσθεσε ο καθηγητής.

Ευθύμης Λέκκας Σεισμός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

