Λέκκας για σεισμό 6,1 R στην Τουρκία: “Καμία επίδραση στον ελλαδικό χώρο, ούτε και στο ρήγμα της Ανατολίας”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Καθησυχαστικός ήταν ο Ευθύμης Λέκκας αναφορικά με πιθανή επίδραση του σεισμού της Τουρκίας στον ελλαδικό χώρο.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας μίλησε στο Action24 για τον χθεσινοβραδινό σεισμό στην Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επηρεάζονται οι σεισμογενείς πλάκες πάνω στις οποίες «πατάει» η χώρα μας κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία ανησυχία.

Η περιοχή που επλήγη είναι απομονωμένη και δεν συνδέεται με την ελλαδική επικράτεια, γεγονός που ελαχιστοποιεί τις ανησυχίες για τυχόν επιπτώσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας.

Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, ήταν ξεκάθαρος ότι η δόνηση «αφορά μόνο την περιοχή που εκδηλώθηκε, δεν επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο, αλλά ούτε και την Τουρκία προς τα βόρεια, εκεί που υπάρχει το ρήγμα της Ανατολίας».

Όσον αφορά στο γεγονός ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Λέσβο και σε άλλα νησιά του βόρειοανατολικού Αιγαίου, ο κ. Λέκκας είπε ότι «ήταν επιφανειακός σεισμός, η απόσταση είναι σχετικά μικρή (σ.σ.: περίπου 50 χλμ. από το επίκεντρο), οπότε είναι λογικό να είχαμε αίσθηση και στα νησιά. Είναι εύλογο να γίνεται αντιληπτός σε κάποιες αποστάσεις από το επίκεντρο» ξεκαθάρισε.

Ευθύμης Λέκκας

