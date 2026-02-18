MENOY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αγριεμένος ο Θερμαϊκός: Κύματα “σφυροκοπούν” τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης – Δείτε εντυπωσιακές εικόνες

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Θυελλώδεις άνεμοι “σφυροκοπούν” από χθες το απόγευμα τη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα ο Θερμαϊκός να αγριέψει και να σκάνε τεράστια κύματα στη Νέα παραλία.

Λόγω των ισχυρών ανέμων τα κύματα φτάνουν στη στεριά καλύπτοντας αρκετά μέτρα από αυτή.

INTIME

Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί και προβλήματα στον αστικό ιστό με διακοπές ρεύματος και κοπές δέντρων.

INTIME
INTIME

Θερμαϊκός Θεσσαλονίκη

