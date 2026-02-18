Αγριεμένος ο Θερμαϊκός: Κύματα “σφυροκοπούν” τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης – Δείτε εντυπωσιακές εικόνες
INTIME
THESTIVAL TEAM
Θυελλώδεις άνεμοι “σφυροκοπούν” από χθες το απόγευμα τη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα ο Θερμαϊκός να αγριέψει και να σκάνε τεράστια κύματα στη Νέα παραλία.
Λόγω των ισχυρών ανέμων τα κύματα φτάνουν στη στεριά καλύπτοντας αρκετά μέτρα από αυτή.
Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί και προβλήματα στον αστικό ιστό με διακοπές ρεύματος και κοπές δέντρων.
