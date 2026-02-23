Βασίλης Κικίλας και Τζένη Μπαλατσινού στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Δείτε φωτογραφίες

Ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μία υπέροχη οικογένεια και όποτε οι περιστάσεις το επιτρέπουν λατρεύουν να περνάνε χρόνο μαζί, μακριά από τη ρουτίνα και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Με αφορμή το τριήμερο, το αγαπημένο ζευγάρι ταξίδεψε στην Πάτμο, όπου βρίσκεται το ησυχαστήριό τους.

Μάλιστα, τόσο ο Βασίλης Κικίλιας όσο και η Τζένη Μπαλατσινού έκαναν ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα (23/02) αναρτήσεις στα social media με φωτογραφίες από τον λατρεμένο τους τόπο.

«Καλή Σαρακοστή», έγραψαν ως λεζάντες στις αναρτήσεις τους ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού.

Στις φωτογραφίες απεικονίζονται κάποια υπέροχα σημεία της Πάτμου. Kαι κάτω από τις αναρτήσεις τους οι διαδικτυακοί τους έσπευσαν να τους στείλουν τις ευχές τους για «καλή Σαρακοστή».