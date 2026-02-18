Ο Βαρδάρης ακύρωσε τη σημερινή επίσκεψη της Δόμνας Μιχαηλίδου στη Θεσσαλονίκη

Τα προβλήματα στις πτήσεις που σημειώνονται στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στη Θεσσαλονίκη, είχαν ως συνέπεια να αναβληθεί και η παρουσία της Δόμνας Μιχαηλίδου στην πόλη.

Η κα Μιχαηλίδου επρόκειτο να βρεθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια των πρώτων κοινωνικών κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά. Οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν από χθες τη Θεσσαλονίκη έχουν οδηγήσει σε ακυρώσεις πτήσεων από και προς τη Θεσσαλονίκη και έτσι ανέβαλαν και τη σημερινή επίσκεψη της υπουργού στην πόλη.