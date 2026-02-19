Το ΑΠΘ επενδύει στην επιμόρφωση των μελών του: Έναρξη νέων δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), ανακοινώνει την έναρξη νέων δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά στους/στις φοιτητές/τριες, το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η επιμόρφωση της κοινότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και η ενίσχυση του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού της προφίλ, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και της κοινωνίας της γνώσης.

Οι βασικοί τομείς επιμόρφωσης περιλαμβάνουν:

· Ψηφιακά συστήματα και σύγχρονα εργαλεία διοίκησης

· Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων

· Ακαδημαϊκή ακεραιότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη

· Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή εργασία

· Υποστήριξη υπεύθυνης έρευνας και καλών ακαδημαϊκών πρακτικών

Επιπρόσθετα, εγκαινιάζοντας μια νέα συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πραγματοποιείται κύκλος επιμορφώσεων σχετικών με επίκαιρα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία συμμετοχής:

«Κάνε το Άλμα στη Φοιτητική σου Ζωή: Ομαδικό Coaching για Προσωπική και Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη», διάρκειας 150 ωρών διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από τον Μάρτιο του 2026 έως τον Μάιο του 2026.

https://kedivim.auth.gr/programs/programme-618/

«AI και Ακαδημαϊκή Ακεραιότητα: Πώς η Βιβλιοθήκη και το Turnitin Υποστηρίζουν Υπεύθυνη Έρευνα», διάρκειας 2 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026, 16.00 μ.μ. – 18.00 μ.μ.

https://kedivim.auth.gr/programs/programme-641

«Ακαδημαϊκή Ακεραιότητα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): Νέες Λειτουργίες του Turnitin και οι Προκλήσεις της ΤΝ», διάρκειας 2 ωρών , το οποίο θα διεξαχθεί την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026, 12.00 μ.μ. – 14.00 μ.μ.

https://kedivim.auth.gr/programs/programme-639

«Αποτελεσματική χρήση του συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας Προσωπικού», διάρκειας 2 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου- Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 (12:00-14:00)

https://kedivim.auth.gr/programs/programme-646

«Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων των διοικητικών υπαλλήλων: Διαχείριση περιεχομένου στην πλατφόρμα WordPress» διάρκειας 4 ωρών (2 δίωρα) , το οποίο θα διεξαχθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου και Πέμπτη 5 Μαρτίου 12:00 μ.μ.-14:00 μ.μ.

https://kedivim.auth.gr/programs/programme-645

Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη διά βίου μάθηση, το Πανεπιστήμιο σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας, προσφέροντάς τις δωρεάν στα μέλη της πανεπιστημιακής του κοινότητας, ενισχύοντας έμπρακτα την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και την επαγγελματική εξέλιξη.