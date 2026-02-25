Στα Τρίκαλα το πρώτο δημόσιο “παθητικό” σχολείο, διατηρεί σταθερή θερμοκρασία 21 βαθμών Κελσίου όλο το χρόνο

Το πρώτο δημόσιο «παθητικό» σχολείο της χώρας, το 20ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων λειτουργεί στον δήμο Τρικκαίων, ένα έργο εμβληματικό και καινοτόμο. Η τεχνολογική αυτή πρωτοπορία του δήμου Τρικκαίων συνίσταται και στο ότι το εν λόγω διδακτήριο είναι το πρώτο που κατασκευάζεται ως «παθητικό», εκ βάθρων. Διαφέρει, δηλαδή, από τις λοιπές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που ήδη υλοποιούνται σε διάφορα σχολικά κτήρια ανά τον δήμο, στο ότι εξ αρχής το κτίσμα θα μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες σε ενέργεια από μόνο του.

Σύμφωνα με τον δήμο Τρικκαίων, με τη σύγχρονη τεχνική και τεχνολογία, το σχολείο διατηρεί μονίμως 21 βαθμούς Κελσίου, όλον τον χρόνο. Για να επιτευχθεί αυτό, έγινε πλήθος σχετικών εργασιών, όπως κουφώματα με τριπλό τζάμι και θερμοδιακοπή, αλλά και με ειδικές ταινίες αεροστεγανότητας για να μην εισχωρεί ούτε να φεύγει αέρας, μηχανικός αερισμός (αεραγωγοί) με ανάκτηση θερμότητας, εναλλάκτη που εξασφαλίζει καθαρό αέρα χωρίς να χρειάζεται να ανοίγουν τα παράθυρα, αντλία θερμότητας 12kwat (διπλάσια των απαιτήσεων) για 301 τ.μ., όσο χρειάζεται ένα καλά μονωμένο σπίτι των 100 τ.μ., κλιματιστικό μόλις 12 btu για αυτά τα 301 τ.μ., παρότι η νομοθεσία δεν το προβλέπει. Το νηπιαγωγείο μπορεί να φιλοξενεί 50 νήπια.

Ο προϋπολογισμός ανερχόταν σε 695.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Το κτήριο μάλιστα πιστοποιήθηκε ως «παθητικό» από τον αρμόδιο φορέα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ), εξουσιοδοτημένο από το Διεθνές Ινστιτούτο Παθητικών Κτηρίων.

Σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς τονίζει:

«Η τεχνολογική και κατασκευαστική αυτή καινοτομία για την εκπαίδευση στα Τρίκαλα, ενισχύει τη σταθερή μας προσπάθεια να κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε για πιο “πράσινο” δήμο. Στα Τρίκαλα υλοποιούμε βιώσιμες πολιτικές, είτε με τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της Ευρώπης, στις οποίες ενταχθήκαμε, είτε με δράσεις του μεγάλου έργου ψηφιακής μετάβασης restart mAI city. Εξοικονομώντας χρήματα για τη θέρμανση και την ψύξη του διδακτηρίου, η εκπαιδευτική κοινότητα συνεχίζει απερίσπαστη το έργο της καθώς τα ποσά μπορούν να διατεθούν σε άλλες ανάγκες της».

Για να καταλήξει τονίζοντας:

«Υπενθυμίζω ακόμη ότι στα Τρίκαλα ολοκληρώθηκε ακόμη ένα παθητικό κτήριο, το πρώτο ανακαινισμένο κτήριο στην Ευρώπη που θα φιλοξενήσει Μουσείο και συγκεκριμένα, το Σπίτι Τρικαλινών Δημιουργών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ