Σεισμός στην Καρδίτσα: Κλειστά σχολεία και δομές του Δήμου το απόγευμα της Πέμπτης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Κλειστά σχολεία και δομές του Δήμου Καρδίτσας το απόγευμα της Πέμπτης, λόγω του σεισμού.

Με απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας, μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην περιοχή, για προληπτικούς λόγους δεν θα λειτουργήσουν τα απογευματινά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι δομές του Δήμου Καρδίτσας που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους. (Βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κολυμβητήριο, ΔΩΚ).

Καρδίτσα Σεισμός

