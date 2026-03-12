Σεισμός στην Καρδίτσα: Κλειστά σχολεία και δομές του Δήμου το απόγευμα της Πέμπτης

Κλειστά σχολεία και δομές του Δήμου Καρδίτσας το απόγευμα της Πέμπτης, λόγω του σεισμού.

Με απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας, μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην περιοχή, για προληπτικούς λόγους δεν θα λειτουργήσουν τα απογευματινά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι δομές του Δήμου Καρδίτσας που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους. (Βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κολυμβητήριο, ΔΩΚ).