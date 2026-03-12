Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Καρδίτσα – Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Καρδίτσα λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι.
Το επίκεντρο, του σεισμού σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας ενώ το εστιακό βάθος είναι στα 13,7 χιλιόμετρα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Καλώδιο κόπηκε και έπεσε σε βενζινάδικο – “Θα μπορούσε να γίνει έκρηξη, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έρχεται να φτιάξει τη βλάβη”
- Νίκη: Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται κυβέρνηση με ξεκάθαρη βούληση να πατάξει την αισχροκέρδεια
- Μαρινάκης: Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει την κοινωνία και τους πολίτες όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες