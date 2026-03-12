MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Καρδίτσα – Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Καρδίτσα λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι.

Το επίκεντρο, του σεισμού σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας ενώ το εστιακό βάθος είναι στα 13,7 χιλιόμετρα.

