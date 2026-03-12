Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων

Ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου, ΕΔΩ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων έως και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 και ώρα 13:00.