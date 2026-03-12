MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου, ΕΔΩ

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων έως και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 και ώρα 13:00.

Πρότυπα Σχολεία Ωνάσεια Σχολεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Κώστας Ζαχαριάδης: Μητσοτάκης 2021 vs Μητσοτάκης 2026

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά κάνναβης και κοκαΐνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μενδώνη για Μαρίνο: Ξεδίπλωσε ακέραιο το ταλέντο του και αγαπήθηκε όσο λίγοι από το μεγάλο κοινό

MARKET 22 ώρες πριν

Salad Goals: Δροσερές, τραγανές και πεντανόστιμες επιλογές

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Συναγερμός σε σχολείο στην Βρετανία: 16χρονος μαθητής μαχαίρωσε συμμαθήτρια του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί υπέστη ανακοπή μέσα σε πισίνα στο “Ποσειδώνιο” – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση