Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου, ΕΔΩ.
Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων έως και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 και ώρα 13:00.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Συνεργασία της ΟΛΘ Α.Ε. με τη Five Senses Consulting για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη
- CNN: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έσπασε το πόδι του στην έκρηξη που σκότωσε τον πατέρα του
- Θεσσαλονίκη: “Καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνας