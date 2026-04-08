Μαθήματα αγάπης και φροντίδας για τα αδέσποτα στο 12ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς

THESTIVAL TEAM

Για τη σημασία της φροντίδας των ζώων και την ανάγκη προστασίας των αδέσποτων ενημερώθηκαν οι μικροί μαθητές του 12ου Νηπιαγωγείου Καλαμαριάς, στο πλαίσιο δράσης ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων.

Μέσα από μια διαδραστική και προσαρμοσμένη στην ηλικία τους παρουσίαση, τα παιδιά γνώρισαν βασικούς κανόνες σωστής συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα, έμαθαν πώς μπορούν να τα φροντίζουν και κατανόησαν τη σημασία του σεβασμού και της υπευθυνότητας.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από κτηνιάτρους του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥ.Π.&Π.Α.Ζ.Α.Θ.), στο πλαίσιο δράσεων που υλοποιούνται σε σχολεία για την ενίσχυση της φιλοζωικής συνείδησης των μαθητών .

Ο Δήμος Καλαμαριάς στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που καλλιεργούν από μικρή ηλικία αξίες όπως ο σεβασμός, η φροντίδα και η ευαισθησία απέναντι σε κάθε μορφή ζωής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Απατεώνες στην Καλαμάτα έλεγαν ότι είναι από Σύλλογο Κωφών για να παίρνουν χρήματα από πολίτες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Πλεύρης: Γελοίοι ή ήσσονος σημασίας οι φάκελοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε ετοιμότητα η Ελλάδα για μεταναστευτικές πιέσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Μενίδι: Βίντεο ντοκουμέντο από το φορτηγό να περνάει πάνω από την 82χρονη που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Τάσος Χαλκιάς: Δικαίως έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου – Δεν αισθάνομαι κακοποιημένος, από αγάπη με βάραγε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θετική η ΕΠΟ στο αίτημα του ΠΑΟΚ για να μην υπάρχουν “νεκρές ζώνες” στον τελικό Κυπέλλου – Στην ΕΛ.ΑΣ. η τελική απόφαση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Φωτιά στις Καρυές Λακωνίας – Επί ποδός η Πυροσβεστική