Μαθήματα αγάπης και φροντίδας για τα αδέσποτα στο 12ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς

Για τη σημασία της φροντίδας των ζώων και την ανάγκη προστασίας των αδέσποτων ενημερώθηκαν οι μικροί μαθητές του 12ου Νηπιαγωγείου Καλαμαριάς, στο πλαίσιο δράσης ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων.

Μέσα από μια διαδραστική και προσαρμοσμένη στην ηλικία τους παρουσίαση, τα παιδιά γνώρισαν βασικούς κανόνες σωστής συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα, έμαθαν πώς μπορούν να τα φροντίζουν και κατανόησαν τη σημασία του σεβασμού και της υπευθυνότητας.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από κτηνιάτρους του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥ.Π.&Π.Α.Ζ.Α.Θ.), στο πλαίσιο δράσεων που υλοποιούνται σε σχολεία για την ενίσχυση της φιλοζωικής συνείδησης των μαθητών .

Ο Δήμος Καλαμαριάς στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που καλλιεργούν από μικρή ηλικία αξίες όπως ο σεβασμός, η φροντίδα και η ευαισθησία απέναντι σε κάθε μορφή ζωής.