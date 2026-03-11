MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυρανάκης: Κίνδυνος αυξήσεων σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τον κίνδυνο νέων αυξήσεων σε αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, εφόσον παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συνδέοντας ευθέως την πορεία της σύρραξης με την εξέλιξη του κόστους στις μεταφορές.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11/03) στο Action24 για το ενδεχόμενο ανατιμήσεων σε αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε ότι «όσες εβδομάδες διαρκούν αυτά που βλέπετε στους δέκτες σας, οι τιμές θα αυξάνονται», αποτυπώνοντας την ανησυχία της κυβέρνησης για τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης γεωπολιτικής αστάθειας τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή οικονομία.

Όπως ανέφερε, πέρυσι οι τιμές συγκρατήθηκαν, προσθέτοντας ότι ανάλογη προσπάθεια θα καταβληθεί και φέτος. Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι το περιθώριο παρέμβασης περιορίζεται όσο επιδεινώνεται η κατάσταση στην περιοχή.

«Αν αυτή η σύρραξη μεγαλώσει, εμπλακούν περισσότερες χώρες και τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο, τόσο το χειρότερο για την ελληνική και τη διεθνή οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών επανέλαβε τη θέση της Αθήνας υπέρ της αποκλιμάκωσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης.

«Να επικρατήσει η διπλωματία, να επικρατήσει η λογική», είπε, απευθύνοντας μήνυμα υπέρ της πολιτικής συνεννόησης σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

