Ιβάν Σαββίδης: Ξεμπλοκάρει η μεγάλη επένδυση στο Ξενία Χαλκιδικής

Φως στην άκρη του τούνελ των αδειοδοτήσεων για την αξιοποίηση του Ξενία Παλιουρίου στη Χαλκιδική φαίνεται να βλέπει ο Ιβάν Σαββίδης, που κέρδισε το διαγωνισμό για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του φιλέτου της βόρειας Ελλάδας πριν από 13 χρόνια.

Τις προηγούμενες ημέρες το υπουργείο Περιβάλλοντος άναψε το πράσινο φως για να προχωρήσουν οι εργασίες κατεδάφισης στο ακίνητο που μισθώνει η Premium Resort Development συμφερόντων Σαββίδη, με εκπρόσωπο την Maria Goncharova. Πρόκειται για το ακίνητο στο χαρακτηρισμένο από το 2024 με ΕΣΧΑΔΑ στην Κασσάνδρα. Είχε προηγηθεί το καλοκαίρι η έγκριση των μελετών από το υπουργείο Πολιτισμού για το διατηρητέο συγκρότημα του Ξενία, με στόχο την αποκατάσταση και επανάχρηση των κτιρίων του χαρακτηρισμένου ως μνημείο συγκροτήματος, στο πλαίσιο της ήδη εγκεκριμένης χωρικής ανάπτυξης Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος. Το 2025 η ίδια εταιρεία εξέδωσε ομολογιακό δάνειο ύψους 2,7 εκατ. ευρώ με δεκαετή διάρκεια.

Το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης για την περιοχή καθόρισε χρήσεις γης και περιορισμούς δόμησης ανά ζώνη, χωρίς, να βάλει τέλος στα σενάρια που ήθελαν την επένδυση Σαββίδη στο ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ να ναυαγεί, δεδομένου ότι είχε αντιμετωπίσει νομικά και πολεοδομικά ζητήματα. Η συμφωνία ΤΑΙΠΕΔ – Σαββίδη υπογράφηκε τον Μάιο του 2014, με τίμημα 14 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έκταση 211 στρεμμάτων, με παραλία 1.300 μέτρων περίπου, η οποία περιλαμβάνει το κλειστό εδώ και πολλά χρόνια ξενοδοχείο Ξενία, που σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Άρης Κωνσταντινίδης και κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960, όπως και το κάµπινγκ Παλιουρίου.

Ωστόσο, τώρα ήρθε οριστική μελέτη που εγκρίθηκε και αφορά σε αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις, ενώ αναμένεται να καθοριστεί και ο τελικός προϋπολογισμός του έργου, με τον αρχικό σχεδιασμό να μιλά για επένδυση 80 εκατ. ευρώ, που μάλλον θα αναθεωρηθεί. Στο σχέδιο προβλέπεται η ανακαίνιση του διατηρητέου Ξενία (4.000 τ.μ., δυναμικότητας 144 κλινών) και η δημιουργία νέου τουριστικού συγκροτήματος με bungalows, επιπλωμένες κατοικίες, spa και υποστηρικτικές υποδομές, ενώ η παραχώρηση αφορά περίοδο 99 χρόνων. Στο βόρειο τμήμα του ακινήτου προγραμματίζεται ακόμη ένα ξενοδοχειακό κατάλυμα και περιορισμένος αριθμός κατοικιών, συνθέτοντας ένα ενιαίο, πολυτελές τουριστικό προορισμό.

Με βάση το ΦΕΚ του 2024,η βασική ανάπτυξη τοποθετείται στη Ζώνη Ι, που αφορά τουρισμό και αναψυχή και εκτείνεται σε περίπου 278 χιλ. τ.μ.. Εκεί προβλέπεται σχετικά χαμηλή ένταση δόμησης (συντελεστής 0,15), με το 70% να κατευθύνεται σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και το υπόλοιπο έως 30% σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Συνολικά μπορούν να αναπτυχθούν έως περίπου 41,7 χιλ. τ.μ. κτιρίων, εκ των οποίων τα 29 χιλ. τ.μ. αφορούν ξενοδοχεία και τα 12,5 χιλ. τ.μ. κατοικίες. Η κάλυψη μπορεί να φτάσει το 50% της έκτασης.

Στο νότιο τμήμα της ζώνης εντάσσεται η αποκατάσταση του διατηρητέου Ξενία, που προβλέπεται να ανακαινιστεί σε μονάδα 144 κλινών, μαζί με νέες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις όπως bungalows, κατοικίες και χώρους ευεξίας. Στο βόρειο τμήμα χωροθετείται δεύτερη ξενοδοχειακή μονάδα, περιορισμένες κατοικίες και οι αναγκαίες τεχνικές υποδομές. Η Ζώνη ΙΙ, σαφώς μικρότερη, αφορά δραστηριότητες ήπιας αναψυχής σε συνολική επιφάνεια 37.625 τ.μ.. Πρόκειται για παρεμβάσεις που εξυπηρετούν την πρόσβαση και παραμονή του κοινού στη θάλασσα, όπως χώροι στάθμευσης και υπαίθριες υποδομές.

