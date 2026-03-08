Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κουβέιτ ξεκίνησαν μειώσεις στην παραγωγή πετρελαίου – Στα 93 δολάρια το βαρέλι

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ άρχισαν να μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου, καθώς το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκαλεί αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές και επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) ανακοίνωσε ότι «διαχειρίζεται τα επίπεδα υπεράκτιας παραγωγής προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες αποθήκευσης», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά της, η Kuwait Petroleum Corp. γνωστοποίησε ότι μειώνει την παραγωγή τόσο στα πετρελαϊκά της πεδία όσο και στα διυλιστήρια, μετά τις «ιρανικές απειλές για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ».

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ουσιαστικά παραλύσει τη ναυσιπλοΐα στο στενό πέρασμα που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις ανοιχτές θάλασσες, έπειτα από απειλές της Τεχεράνης κατά της διεθνούς ναυτιλίας. Η κατάσταση έχει μπλοκάρει τις εξαγωγές από τη σημαντικότερη πετρελαιοπαραγωγό περιοχή του κόσμου και έχει οδηγήσει τις τιμές στο Λονδίνο στο υψηλότερο κλείσιμο εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια -σχεδόν στα 93 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας τον κίνδυνο νέας ανόδου του παγκόσμιου πληθωρισμού.

Μειώσεις παραγωγής με αλυσιδωτές επιπτώσεις

Η μείωση της παραγωγής στο Κουβέιτ ξεκίνησε με περίπου 100.000 βαρέλια ημερησίως νωρίς το Σάββατο και αναμένεται να τριπλασιαστεί σχεδόν, σήμερα Κυριακή. Όπως ανέφερε στο Bloomberg πρόσωπο με άμεση γνώση του σχεδίου, περαιτέρω περικοπές θα εξαρτηθούν από τα επίπεδα αποθήκευσης και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Τα ΗΑΕ, τα οποία παρήγαγαν πάνω από 3,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Ιανουάριο ως ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός του OPEC, αξιοποιούν εξαγωγικές υποδομές που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ καθώς και διεθνείς εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ώστε να διασφαλίσουν τη συνέχιση της τροφοδοσίας των διεθνών αγορών. Η ADNOC λειτουργεί αγωγό δυναμικότητας 1,5 εκατ. βαρελιών ημερησίως προς τη Φουτζέιρα, στη δυτική ακτή των ΗΑΕ, ώστε να αποφεύγεται το στενό πέρασμα. Οι χερσαίες δραστηριότητες της εταιρείας συνεχίζονται κανονικά.

Οι περικοπές από τα δύο μέλη του OPEC ακολουθούν παρόμοια μέτρα και σε άλλες χώρες της περιοχής. Το Ιράκ άρχισε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα να περιορίζει την παραγωγή, καθώς οι δεξαμενές αποθήκευσης γέμιζαν, ενώ η Σαουδική Αραβία έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριό της και το Κατάρ ανέστειλε τη λειτουργία του μεγαλύτερου εργοστασίου εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο έπειτα από επιθέσεις με drones.

Κατάσταση «ανωτέρας βίας»

Η Kuwait Petroleum κήρυξε επίσης κατάσταση force majeure -νομική ρήτρα που επιτρέπει σε μια εταιρεία να μην εκπληρώσει συμβατικές υποχρεώσεις επικαλούμενη συνθήκες εκτός ελέγχου της -για τις πωλήσεις πετρελαίου και προϊόντων διύλισης, σύμφωνα με ειδοποίηση που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg.

Το Κουβέιτ παρήγαγε περίπου 2,57 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Ωστόσο, η μοναδική οδός εξαγωγής αυτής της παραγωγής περνά από τα Στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος παραγωγός της περιοχής, έχει ήδη εκτρέψει μέρος των φορτίων της προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα για να παρακάμψει το πέρασμα.

Το Κουβέιτ είχε ήδη αρχίσει να μειώνει τους ρυθμούς επεξεργασίας στα διυλιστήριά του, καθώς οι δεξαμενές αποθήκευσης είχαν γεμίσει σε μεγάλο βαθμό. Οι εγκαταστάσεις της χώρας -Al-Zour, Mina Al-Ahmadi και Mina Abdullah- διαθέτουν συνολική δυναμικότητα περίπου 1,4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Το Al-Zour συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.

Τραμπ: Οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν πολύ γρήγορα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αναμένει πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου μετά το τέλος του πολέμου, τον οποίο χαρακτήρισε «μια μικρή εκστρατεία» που είναι πιθανό να συνεχιστεί «για λίγο ακόμη».

«Περιμέναμε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα ανέβουν -και θα ανέβουν», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους το Σάββατο, μιλώντας από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. «Θα πέσουν όμως επίσης. Και θα πέσουν πολύ γρήγορα. Και θα έχουμε απαλλαγεί από έναν πολύ, πολύ μεγάλο καρκίνο στο πρόσωπο της Γης».

Τόσο τα ΗΑΕ όσο και το Κουβέιτ -όπως και άλλες χώρες του Κόλπου- έχουν δεχθεί εκτεταμένα πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους και drones στο πλαίσιο της κλιμακούμενης σύγκρουσης στην περιοχή. Μεταξύ των στόχων ήταν η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, καθώς και άλλες κρίσιμες υποδομές στις δύο χώρες.

Πηγή: newmoney.gr