ΕΛΣΤΑΤ: Στα 364,9 δισ. ευρώ το χρέος στα τέλη του 2024

Στα 368,609 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο β’ τρίμηνο εφέτος, από 369,406 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Επίσης, σύμφωνα με τους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ:

  • Τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 31,528 δισ. ευρώ από 30,336 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο πέρυσι. Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία ήταν 7,818 δισ. ευρώ από 7,586 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές εισφορές διαμορφώθηκαν σε 8,017 δισ. ευρώ από 7,752 δισ. ευρώ.
  • Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 29,538 δισ. ευρώ έναντι 27,737 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2024. Οι πρωτογενείς δαπάνες ανήλθαν σε 27,534 δισ. ευρώ από 25,610 δισ. ευρώ. Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν σε 6,226 δισ. ευρώ από 6,117 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 11,721 δισ. ευρώ από 11,566 δισ. ευρώ, ενώ οι επιδοτήσεις ανήλθαν 1 δισ. ευρώ από 1,029 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2024.

