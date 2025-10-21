ΕΛΣΤΑΤ: Στα 364,9 δισ. ευρώ το χρέος στα τέλη του 2024

Στα 368,609 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο β’ τρίμηνο εφέτος, από 369,406 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Επίσης, σύμφωνα με τους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ: