Από την 1η Οκτωβρίου η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Κατατίθεται αύριο στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα ίσχυε από την 1η Απριλίου.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, με τη συγκεκριμένη τροπολογία, παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η υποχρέωση των πολιτών να καταβάλλουν τα ενοίκια μέσω τραπεζών, οπότε το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου.
Η παράταση που δίνεται κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας.