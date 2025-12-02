MENOY

MEDIA NEWS

Θεσσαλονίκη: Παύεται από Γενική Διευθύντρια της ΕΡΤ3 η Σύνθια Σάπικα

THESTIVAL TEAM

Παύεται από τα καθήκοντά της Γενικής Διευθύντριας της ΕΡΤ3 η δημοσιογράφος, Σύνθια Σάπικα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η δημοσιογράφος ενημερώθηκε σήμερα για την αιφνιδιαστική απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να αναρτηθεί η προκήρυξη για τον διάδοχος της κας Σάπικα στο τιμόνι της ΕΡΤ3.

Κατά πληροφορίες, υπήρχε δυσαρέσκεια προς το πρόσωπό της λόγω της στάσης της για τη μετάδοση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη από τη δημόσια τηλεόραση. Η ίδια φέρεται να αντέδρασε στο γεγονός ότι η Διοίκηση της ΕΡΤ επέλεξε δημοσιογράφο από την Αθήνα για τη μετάδοση της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης για την Επέτειο του “Όχι” που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Η Σύνθια Σάπικα είχε αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση της ΕΡΤ-3 μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σύνθια Σάπικα

