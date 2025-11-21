Σόλων Τσούνης: Όταν κάναμε προγνωστικά στο γύρισμα, είχα πει ότι το Σόι θα κάνει 40% στα νούμερα τηλεθέασης

Με αφορμή τα νέα επεισόδια της σειράς «Το σόι σου» στον Alpha, ο Σόλων Τσούνης βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα, όπου τον υποδέχθηκε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωινό της Παρασκευής.

Κατά τη συζήτησή τους, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε τόσο για το πόσο έχει πλέον ταυτιστεί με τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά, όσο και για τη θερμή ανταπόκριση που είχε η επιστροφή του από το τηλεοπτικό κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σόλων Τσούνης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ο ρόλος στο Σόι εξελίχθηκε μαζί με εμάς. Δηλαδή μεγαλώνουμε κι εμείς, μεγαλώνουν και οι ρόλοι. Έχουμε διαφορετικά πράγματα αλλά κάθε ηθοποιός, όταν ένα σίριαλ κρατάει τόσο πολύ, κάπως βάζει μέσα και δικά του, προσωπικά, στοιχεία”.

“Του Διονύση θεωρώ πως του έχω βάλει μια καλοσύνη που, θέλω να πιστεύω, έχω και γω. Αυτό δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουμε και οι δύο. Επίσης, έχουμε μια πολυμελή οικογένεια και εκεί και στη ζωή μου. Είμαστε τέσσερα αδέλφια οπότε και σε αυτό έχω να πατήσω. Έχω μεγαλώσει και γω με μια οικογένεια που είχε πολλή αγάπη, όπως και οι Χαμπέοι αν και δεν είχαμε τόσες εκρήξεις”.

“Μετά το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου, είχα μόλις ξυπνήσει όταν έμαθα τα νούμερα τηλεθέασης. Βρήκα το μήνυμα του Μελέτη Ηλία, στην ομαδική συνομιλία που έχουμε στο Viber, είπα “μάλλον κοιμάμαι ακόμα”. Βέβαια, όταν κάναμε για πλάκα προγνωστικά στο γύρισμα, εγώ είχα πει 40% αλλά, επειδή όλοι οι άλλοι ήταν πιο φειδωλοί και είχαν πει 15 – 20%, το έριξα στο 30%. Ήταν όμως μεγάλα τα νούμερα και πραγματικά ήταν ένα ευχάριστο σοκ για εμάς” πρόσθεσε, ακόμα, ο Σόλων Τσούνης στην εκπομπή του Alpha.