Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Μαρία Ηλιάκη δεν είναι ποιοτική στο “Δέστε τους”, με το που περνάει την πύλη της ΕΡΤ είναι;

Στην τηλεοπτική του απουσία και στις εκπομπές της ΕΡΤ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δήλωσε αρχικά πως “το τηλέφωνο μου δεν χτύπησε για την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου γιατί κατέστησα σαφές το εξής, αν και ακόμα και να μην το καταστήσεις σαφές φαίνεται. Όταν σηκώνεται κάποιος και φεύγει από μια εκπομπή πρώτης γραμμής, από την πρώτη εβδομάδα, είναι λίγο σαν να περνάει και ένα σήμα “μην με ενοχλείται” στην αγορά”.

“Αν είναι να είμαι σε κάποια εκπομπή, θα ενημερωθώ πρώτα για το ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Δεν μ’ αρκεί να είναι παρουσιάστρια η Μαίρη, λατρεύω την Μαίρη, πάμε… Μπορεί η Μαίρη να έχει μαζί τρεις που δεν θέλω να τους βλέπω”.

“Δηλαδή η Ηλιάκη δεν είναι ποιοτική όσο είναι στο “Δέστε τους”, με το που περνάει την πύλη της ΕΡΤ είναι ποιοτική; Η Κρονάκη είναι ποιοτική; Δηλαδή, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο με την Κρονάκη είναι ποιοτικό ενώ με την Χρηστίδου δεν είναι ποιοτικό. Αυτή την λογική δεν την καταλαβαίνω, δεν μπορώ τη σοβαροφάνεια” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην πρωινή εκπομπή του STAR.