Ναταλί Κάκκαβα: Η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε πρόωρα χωρίς να μπορέσουμε να σας αποχαιρετήσουμε

Η Ναταλί Κάκκαβα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοίνωσε πως η εκπομπή «Εδώ TV», που παρουσίαζε με τον Γρηγόρη Γκουντάρα ολοκληρώνεται νωρίτερα από το προγραμματισμένο, χωρίς, όπως σημείωσε, να υπάρξει η δυνατότητα αποχαιρετισμού στον «αέρα».

«Αγαπημένοι μας… Ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του… Η εκπομπή μας, Εδώ TV, ολοκληρώθηκε πρόωρα χωρίς να μπορέσουμε να σας αποχαιρετήσουμε. Κρατάμε όλες τις όμορφες στιγμές, τα άπειρα μηνύματα αγάπης που δεχτήκαμε… ακόμα και τις όποιες δυσκολίες, που όμως μας έκαναν πιο δυνατούς.

Το πιο μεγάλο ευχαριστώ σε σένα Γρηγόρη μου, που για μία ακόμη φορά με έκανες να σε αγαπήσω ακόμα πιο πολύ μέσα από τον επαγγελματισμό και την αγάπη που έδειξες για ό,τι κάνεις. Είμαι σίγουρη λοιπόν, πως κάπου, κάπως, κάποτε θα ξανασυναντηθούμε… Εις το επανιδείν λοιπόν… Σας αγαπάμε», έγραψε η Ναταλί Κάκκαβα.