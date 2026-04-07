MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Μαρία Αναστασοπούλου: Έχω μετακομίσει εφτά φορές τα τελευταία 12 χρόνια, το βλέπω ως αφορμή για ανανέωση

|
THESTIVAL TEAM

Συνέντευξη παραχώρησε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Μαρία Αναστασοπούλου και απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το λόγο που μετακομίζει συνέχεια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» και τη Χριστιάνα Κοχλατζή είπε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου πως «τα τελευταία 12 χρόνια, έχω μετακομίσει εφτά φορές. Απλά είμαι της αντίληψης, ρε παιδί μου, είναι μία από τις μούρλιες που έχω. Ότι, όταν είσαι στο ενοίκιο, έχεις τη δυνατότητα να αλλάζεις και περιοχές, αν αυτό χρειαστεί, αν βρεις κάτι καλύτερο, αν βρεις κάτι άλλο… Δεν βαριέμαι τις κούτες, μου αρέσει πάρα πολύ! Και το κάνω με τις φίλες μου κιόλας αυτό.

Δηλαδή ξέρουν, κάθε χρόνο κάπου εκεί γύρω στο Πάσχα, μου λένε, «Ε, φέτος το καλοκαίρι, τι έχουμε;» Το βλέπω ως αφορμή για ανανέωση και καινούργια αρχή. Που εγώ είμαι πολύ της νέας αρχής, ρε παιδί μου… σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, το περισσότερο που έχω μείνει σε σπίτι τα τελευταία πολλά χρόνια είναι δυο χρόνια».

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα 18 χρόνια δημοσιογραφίας λέγοντα πως «εκτός από τη σκληρή δουλειά η οποία έχει γίνει, μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι χρειάζεται και τύχη».

Η Μαρία Αναστασοπούλου είπε στη συνέχεια: «Παρότι είμαι στη δουλειά πλέον 18 χρόνια και με καθημερινή παρουσία σε εκπομπή τα τελευταία 11 χρόνια, τα τελευταία τρία χρόνια νιώθω ότι πατάω πολύ καλά στα πόδια μου. Υπήρχαν κάποιες ανασφάλειες και κάποια ζητήματα τα οποία δεν τα είχα δουλέψει αρκετά, που μπορεί και να αισθανόμουν ότι με κρατάνε πίσω.

Τα δούλεψα όμως στην πορεία, δεν τα άφησα στην τύχη τους. Ένιωθα ότι δεν αποδίδει η προετοιμασία που κάνω σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή ότι δεν αποδίδει στον βαθμό που θα ήθελα. Τώρα νιώθω ότι είναι αντίστροφα τα πράγματα».

Μαρία Αναστασοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE

Ξέσπασε σε κλάματα η Ιωάννα Τούνη: “Το όνομά μου έχει διασυρθεί, μου έχει μείνει δια παντός η ρετσινιά”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χίος: Συνελήφθησαν 7 άτομα μετά τους τραυματισμούς από τις ρουκέτες στο Βροντάδο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σκύλος δάγκωσε δίχρονο κοριτσάκι στο κεφάλι – Νοσηλεύεται στο Παίδων “Αγία Σοφία”

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έλενα Ράπτη: Μετά το Πάσχα ξεκινούν οι “Νταντάδες της Γειτονιάς”

ΔΙΕΘΝΗ

Δημοσκόπηση στην Ισπανία: Ο Τραμπ θεωρείται μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Fuel Pass: Ανοίγει ξανά σήμερα η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ θα μπορούν να κάνουν αίτηση