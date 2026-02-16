Κρατερός Κατσούλης σε Μαρία Ηλιάκη: Εγώ δεν ήμουν κριτική επιτροπή, δεν έχουμε όλοι αυτά τα προνόμια

Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη άνοιξαν σήμερα την εκπομπή τους υπό τους ήχους του Ferto, αφού ο Ακύλας αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του Εθνικού Τελικού για τη Eurovision 2026.

Η Μαρία Ηλιάκη μάλιστα εμφανίστηκε φορώντας το εφεδρικό σκουφί του Ακύλα, αποκαλύπτοντας πώς κατέληξε στα χέρια της.

Ο Κρατερός Κατσούλης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συμμετοχή της συμπαρουσιάστριάς του στην ελληνική κριτική επιτροπή.

«Δεν έχω κοιμηθεί σήμερα! Έφτασα σπίτι στη 01:00, κοιμήθηκα 02:30, οπότε βασίζομαι σε σένα», είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη.

Κ.Κ.: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά έχω κοιμηθεί τις ίδιες ώρες.

Μ.Η.: Εσύ για ποιο λόγο;

Κ.Κ.: Γιατί κι εγώ εκεί ήμουν χθες. Δεν ήμουν, βέβαια, κριτική επιτροπή, δεν μπορούμε όλοι να έχουμε αυτά τα προνόμια.