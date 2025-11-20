MENOY

Κλέλια Ανδριολάτου για Maestro: Θα είναι λίγο πιο αστυνομικό, μπαίνουν και νέοι ρόλοι στον τέταρτο κύκλο

Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στο Breakfast@Star για τον πολυαναμενόμενο τέταρτο κύκλο του Maestro, ο οποίος γυρίζεται ήδη με εντατικούς ρυθμούς. Όπως αποκάλυψε, η νέα σεζόν θα έχει ανανεωμένο ύφος και θα εμπλουτιστεί με νέα πρόσωπα.

«Θα είναι λίγο πιο αστυνομικό φέτος. Έχουμε αρκετές ανατροπές, η αλήθεια είναι, αλλά μπαίνουν και νέοι ρόλοι στη σειρά, οπότε μεγαλώνει η ομάδα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη νέα σεζόν. Εγώ θα ήθελα να δουλεύω σε αυτή τη σειρά για πάντα. Νομίζω όλοι όσοι δουλεύουμε σε αυτή τη σειρά θα το θέλαμε και είμαστε πολύ τυχεροί γι’ αυτό», δήλωσε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Η ίδια προειδοποίησε ότι οι τηλεθεατές θα χρειαστεί να κάνουν λίγη υπομονή: «Έχουμε δρόμο για να βγει. Θα αργήσετε λίγο να δείτε τα νέα επεισόδια».

Όσο για το ενδεχόμενο συνέχειας μετά την τέταρτη σεζόν, η Κλέλια Ανδριολάτου απάντησε: «Δεν νομίζω να υπάρχει 5η σεζόν. Η αλήθεια είναι. Είναι το τέλος. Έτσι λέει. Έτσι έλεγε βέβαια και στην 3η σεζόν. Τώρα δεν ξέρω».


«Νομίζω, χωρίς να ξέρω, κάπου έτσι φαντάζομαι κατά τον Οκτώβρη θα γίνει η πρεμιέρα. Πιο πριν αποκλείεται. Αισθάνομαι, γιατί μέχρι το καλοκαίρι θα γυρίζουμε, μέχρι να γίνει το μοντάζ», είπε κλείνοντας η Κλέλια Ανδριολάτου.

Κλέλια Ανδριολάτου

