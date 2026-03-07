MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

J2US – Τα παιδιά έστειλαν το πιο ηχηρό μήνυμα για ειρήνη: “Θέλουμε μόνο να παίζουμε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον”

|
THESTIVAL TEAM

Το J2US με τον Νίκο Κοκλώνη επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου στο πρόγραμμα του OPEN, έπειτα από παύση μίας εβδομάδας.

Ο παρουσιαστής και παραγωγός του μουσικού σόου επέλεξε αυτή τη φορά μια διαφορετική έναρξη, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Νίκος Κοκλώνης εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με πολλά μικρά παιδιά, ερμηνεύοντας όλοι μαζί το τραγούδι «Άνθρωπε αγάπα» του Κώστα Τουρνά.

Στη συνέχεια, τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη συγκινητική στιγμή στον αέρα του OPEN και έδωσε τον λόγο στη μικρή Έλενα.

“Νίκο, εμείς είμαστε παιδιά και το μόνο που θέλουμε είναι να παίζουμε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον”.

“Γι’ αυτό μοιράσατε και τις ελιές στους κριτές μας. Το σύμβολο της ειρήνης. Ευχαριστούμε παιδιά, ήταν πάρα πολύ συγκινητική έναρξη. Ήταν η καλύτερη έναρξη που έχουμε κάνει, τόσα χρόνια, εδώ στο J2US. Σας ευχαριστούμε πολύ” υπογράμμισε, με τη σειρά του, ο Νίκος Κοκλώνης για να δώσει συνέχεια στη γνώριμη ροή του μουσικού σόου, το βράδυ του Σαββάτου, στο πρόγραμμα του OPEN.

J2US

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών σε Καλούς Λιμένες και Γαύδο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ιστορική άνοδος για την Καλαμάτα στη Stoiximan Super League μετά από 25 χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Κένυα: Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι πνίγηκαν από τις πλημμύρες που έπληξαν το Ναϊρόμπι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παρανάλωμα του πυρός φορτηγό που μετέφερε ψυκτικό αέριο έξω από την Άσσηρο – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

ΥΠΕΞ: Ακόμη 227 Έλληνες επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή