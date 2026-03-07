J2US – Τα παιδιά έστειλαν το πιο ηχηρό μήνυμα για ειρήνη: “Θέλουμε μόνο να παίζουμε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον”

Το J2US με τον Νίκο Κοκλώνη επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου στο πρόγραμμα του OPEN, έπειτα από παύση μίας εβδομάδας.

Ο παρουσιαστής και παραγωγός του μουσικού σόου επέλεξε αυτή τη φορά μια διαφορετική έναρξη, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Νίκος Κοκλώνης εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με πολλά μικρά παιδιά, ερμηνεύοντας όλοι μαζί το τραγούδι «Άνθρωπε αγάπα» του Κώστα Τουρνά.

Στη συνέχεια, τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη συγκινητική στιγμή στον αέρα του OPEN και έδωσε τον λόγο στη μικρή Έλενα.

“Νίκο, εμείς είμαστε παιδιά και το μόνο που θέλουμε είναι να παίζουμε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον”.

“Γι’ αυτό μοιράσατε και τις ελιές στους κριτές μας. Το σύμβολο της ειρήνης. Ευχαριστούμε παιδιά, ήταν πάρα πολύ συγκινητική έναρξη. Ήταν η καλύτερη έναρξη που έχουμε κάνει, τόσα χρόνια, εδώ στο J2US. Σας ευχαριστούμε πολύ” υπογράμμισε, με τη σειρά του, ο Νίκος Κοκλώνης για να δώσει συνέχεια στη γνώριμη ροή του μουσικού σόου, το βράδυ του Σαββάτου, στο πρόγραμμα του OPEN.