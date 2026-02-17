Φαίη Σκορδά: “Χρόνια πολλά στο MEGA μας” – Έξι χρόνια από την επαναλειτουργία του

Σαν σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2020, το Mega βρέθηκε ξανά στον τηλεοπτικό αέρα, υπό την ηγεσία του Βαγγέλη Μαρινάκη και της Alter Ego Media. Η Φαίη Σκορδά, λοιπόν, σήμερα ξεκίνησε την εκπομπή της με ευχές.

«Παιδιά, σαν σήμερα, 17 Φεβρουαρίου, πριν έξι χρόνια, είχε ξεκινήσει η επαναλειτουργία του Mega», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά είπε στη συνέχεια: «Χρόνια πολλά στο Mega μας, στον πρόεδρό μας, στην Alter Ego Media. Χρόνια πολλά σε όλους τους συντελεστές που ξεκίνησαν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του Μεγάλου Καναλιού και με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται».