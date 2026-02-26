MENOY

MEDIA NEWS

Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη – Τι είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Εκτός εκπομπής βρίσκεται σήμερα η Ανθή Βούλγαρη. Όπως εξήγησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, η παρουσιάστρια ταλαιπωρείται από μία ίωση και κρίθηκε αναγκαίο να παραμείνει σπίτι της.

«Μοναξιές σήμερα, όπως βλέπετε…», είπε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ανέφερε επίσης: «Θέλει προσοχή με τις ιώσεις! Γενικά εδώ στην εκπομπή και στο τεχνικό προσωπικό, όλοι είναι με ίωση. Σήμερα, λοιπόν, κάτι προβληματάκια είχαμε με την κυρία Βούλγαρη, δεν θα είναι μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα να μείνει στο σπίτι, μη μας κολλήσει όλους».

