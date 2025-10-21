MENOY

Αντώνης Κανάκης για Πειρατικό Βινύλιο: “Το να μην το συνεχίσουμε και φέτος, ήταν μια απόφαση που μας ταλαιπώρησε πολύ”

THESTIVAL TEAM

Ανάρτηση στον λογαριασμό του «Ράδιο Αρβύλα» έκανε ο Αντώνης Κανάκης, θέλοντας να ξεκαθαρίσει την θέση του για το «Πειρατικό Βινύλιο», το οποίο φέτος δεν θα βγει στον τηλεοπτικό «αέρα».

Ο Αντώνης Κανάκης, ο οποίος μαζί με τον Δημήτρη Σερβετά και Χρήστο Κιούση θα παρουσιάζουν για μια ακόμη σεζόν το «Ράδιο Αρβύλα», τους «Boomers», αλλά και το «Vinylio» αποκάλυψε πως λόγο των τριών εκπομπών, εκ των οποίων οι δυο ζωντανές, δεν θα μπορέσει να βγει και το «Πειρατικό Βινύλιο», το οποίο παρά την μεγάλη θέληση και των τριών, φέτος δεν θα προβληθεί!

«Αγαπητοί φίλοι, δεχόμαστε πολλά μηνύματα σχετικά με το βραδινό «Πειρατικό Βινύλιο» στο Μακεδονία TV και νιώθουμε την ανάγκη να εξηγήσουμε τα εξής: Το να μην το συνεχίσουμε και φέτος, ήταν μια απόφαση που μας ταλαιπώρησε πολύ μέχρι και την τελευταία στιγμή και την πήραμε με ιδιαίτερη δυσκολία, αφού το «Πειρατικό Βινύλιο» το αγαπήσαμε και το απολαύσαμε όσο τίποτα άλλο.

Όμως, με δεδομένο τον ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας για τη δημιουργία και παραγωγή του «Ράδιο Αρβύλα», ο συνδυασμός δύο ζωντανών εκπομπών σε καθημερινή βάση, με μία μάλιστα εκ των δύο μεταμεσονύχτια, αποδείχθηκε απαγορευτικός.

Φέτος λοιπόν θα τα λέμε από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00 και κάθε εβδομάδα από Δευτέρα έως και Τετάρτη με #RadioArvyla #Boomers και με το #Vinylio να επιστρέφει και πάλι στον ΑΝΤ1» γράφει ο Αντώνης Κανάκης.

Αντώνης Κανάκης

