Θεσσαλονίκη: Το matchi matchi profiterole άλλαξε διεύθυνση και σας περιμένει

Το matchi matchi profiterole άλλαξε διεύθυνση. Περισσότερο όμως άλλαξε διάθεση. Ανανεώθηκε, απέκτησε νέες γεύσεις και σίγουρα βελτιώθηκε. Η νέα του διεύθυνση είναι στην Εγνατία 108, στο ύψος της οδού Αγ. Σοφίας.

Στην κουζίνα του matchi matchi profiterole δύο νέα παιδιά. Ο Αναστάσιος Τσαμπάς και η Βαλεντίνη Γιακουμή ανέλαβαν την κουζίνα του matchi matchi profiterole. Και οι δύο με σπουδές στη ζαχαροπλαστική, φέρνουν νέες ιδιαίτερες γεύσεις σοκολάτας. Εκτός από τις κλασικές γεύσεις: σοκολάτα γάλακτος, bitter και λευκή σοκολάτα, στο matchi matchi θα βρείτε και νέες γεύσεις σοκολάτας όπως φράουλα, λεμόνι, bueno και φιστίκι.

Ως προσφορά γνωριμίας, το επόμενο διάστημα τα toppings θα είναι δωρεάν. Οι νέοι pastry chef υπόσχονται νέα πράγματα στο προφιτερόλ στην πόλη με νέες γεύσεις. Σύντομα θα λανσάρουν ένα νεο profiterole που αντί για chou θα έχει χειροποίητο τσουρέκι.

Εκτός από το κατάστημα μπορείτε να βρείτε το matchi matchi σε όλες τις πλατφόρμες delivery. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε στο 2312002560 και σε λίγα λεπτά να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημα.