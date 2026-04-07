Διεκδικήστε τα δικαιώματά σας! Η πρώτη ελληνική LegalTech εταιρεία είναι στη διάθεσή σας

Μια χρέωση που δεν αναγνωρίζετε στον λογαριασμό του κινητού. Ένα ελαττωματικό προϊόν που ο πωλητής αρνείται να αντικαταστήσει. Μια πτήση που ακυρώθηκε χωρίς ενημέρωση και χωρίς αποζημίωση. Μια τράπεζα που δεν απαντά στο αίτημά σας.

Η πρώτη αντίδραση είναι πάντα η ίδια: τηλεφωνικά κέντρα, αυτοματοποιημένες απαντήσεις, φόρμες που δεν οδηγούν πουθενά. Και κάποια στιγμή, το ερώτημα γίνεται προσωπικό: «Αξίζει να συνεχίσω;» Η απάντηση, πλέον, είναι ναι. Και έρχεται από την ECIVIS – την πρώτη ελληνική LegalTech πλατφόρμα που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να δίνει στον καταναλωτή πρόσβαση σε αυτό που μέχρι σήμερα ήταν προνόμιο λίγων: στρατηγική διεκδίκηση με κανονιστική τεκμηρίωση.

Τι σημαίνει LegalTech – και γιατί η Ελλάδα το χρειαζόταν

Στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι LegalTech πλατφόρμες έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που οι πολίτες αντιμετωπίζουν καταναλωτικές διαφορές. Αντί για χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες, η τεχνολογία επιτρέπει γρήγορη αξιολόγηση υποθέσεων, τεκμηριωμένη παρέμβαση και αποτελεσματική κλιμάκωση – χωρίς ο καταναλωτής να χρειαστεί να γνωρίζει τις εσωτερικές διαδικασίες ενός οργανισμού.

Η ECIVIS φέρνει αυτή τη λογική στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη πλατφόρμα που συνδυάζει νομική και κανονιστική τεχνογνωσία με συστηματική προσέγγιση, καλύπτοντας ένα κενό που μέχρι σήμερα άφηνε τον καταναλωτή μόνο απέναντι σε εταιρείες, τράπεζες και δημόσιους φορείς.

Γιατί οι υποθέσεις χάνονται — ακόμα κι όταν υπάρχει δίκιο

Η αλήθεια είναι αντιδιαισθητική: οι περισσότερες υποθέσεις δεν χάνονται επειδή δεν υπάρχει νομική βάση. Χάνονται επειδή δεν φτάνουν ποτέ στο σωστό επίπεδο αξιολόγησης. Οι οργανισμοί λειτουργούν μέσα από ιεραρχίες εγκρίσεων, εσωτερικούς κανονισμούς και μηχανισμούς συμμόρφωσης. Αν ένα αίτημα δεν κινηθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, απλά αγνοείται.

Η ECIVIS καλύπτει αυτό ακριβώς το κενό: μεταξύ του δικαιώματος και της πραγματικής δυνατότητας διεκδίκησής του. Γνωρίζει πώς λειτουργούν οι οργανισμοί από μέσα και χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση για να φτάσει κάθε υπόθεση εκεί που πράγματι μπορεί να κριθεί.

Ποιους αφορά

Η πλατφόρμα δέχεται αιτήματα από όλη την Ελλάδα και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων:

Τηλεπικοινωνίες και ενέργεια – αμφισβητούμενες χρεώσεις, ρήτρες πρόωρης αποχώρησης, αλλαγές όρων χωρίς συναίνεση, διακοπές παροχής χωρίς ενημέρωση.

– αμφισβητούμενες χρεώσεις, ρήτρες πρόωρης αποχώρησης, αλλαγές όρων χωρίς συναίνεση, διακοπές παροχής χωρίς ενημέρωση. Ηλεκτρονικές αγορές – ελαττωματικά προϊόντα, μη παράδοση παραγγελιών, άρνηση επιστροφής χρημάτων, παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές.

– ελαττωματικά προϊόντα, μη παράδοση παραγγελιών, άρνηση επιστροφής χρημάτων, παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Τράπεζες, fintech και ασφάλειες – μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, αδικαιολόγητες προμήθειες, δέσμευση λογαριασμών, καθυστερήσεις αποζημιώσεων.

– μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, αδικαιολόγητες προμήθειες, δέσμευση λογαριασμών, καθυστερήσεις αποζημιώσεων. Αεροπορικά και ταξίδια – ακυρώσεις, καθυστερήσεις, overbooking, αξιώσεις βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών.

– ακυρώσεις, καθυστερήσεις, overbooking, αξιώσεις βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών. Δημόσιο και μετανάστευση – καθυστερήσεις σε άδειες διαμονής, εκκρεμότητες πολιτογράφησης, απουσία διοικητικής ανταπόκρισης.

Πώς λειτουργεί

Η διαδικασία ξεκινά με μια δωρεάν αρχική αξιολόγηση – χωρίς κόστος, χωρίς δέσμευση.

Αν η υπόθεση έχει νομική και κανονιστική βάση, η ομάδα της ECIVIS αναλαμβάνει τη διαχείρισή της: τεκμηριωμένες νομικές οχλήσεις, κανονιστικές αναφορές στους αρμόδιους φορείς, στρατηγική διαπραγμάτευση βάσει του ισχύοντος πλαισίου.

Σε περίπτωση που το εξωδικαστικό στάδιο δεν αποδώσει, η υπόθεση μπορεί να κλιμακωθεί δικαστικά μέσω συνεργαζόμενων δικηγόρων, πάντα κατόπιν αξιολόγησης και σε πλήρη συνεννόηση με τον πελάτη.

Το μοντέλο είναι διαφανές: η αμοιβή συνδέεται αποκλειστικά με την επιτυχή έκβαση. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, δεν υπάρχει χρέωση.

Γιατί αυτό αλλάζει τα δεδομένα

Μέχρι σήμερα, ο Έλληνας καταναλωτής είχε δύο επιλογές: να παρατήσει τη διεκδίκηση ή να αναλάβει μόνος του μια διαδικασία που δεν γνωρίζει. Η ECIVIS δημιουργεί μια τρίτη επιλογή – μια που βασίζεται σε τεχνογνωσία, κανονιστική γνώση και συστηματική προσέγγιση.

Δεν υπόσχεται μαγικές λύσεις. Υπόσχεται ότι η υπόθεσή σας θα αξιολογηθεί σοβαρά, θα τεκμηριωθεί σωστά και θα φτάσει εκεί όπου μπορεί πράγματι να κριθεί. Η πρώτη ελληνική LegalTech πλατφόρμα δεν είναι πλέον ιδέα. Είναι εδώ και ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη.

