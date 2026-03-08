Daikin Altherma 4: Η επόμενη μέρα στις Αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης

Κάθε απόφαση για τη θέρμανση του σπιτιού επηρεάζει άμεσα το κόστος ενέργειας, την άνεση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η αντλία θερμότητας Daikin Altherma 4 αποτελεί μια σύγχρονη λύση για θέρμανση χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση και αξιοπιστία Daikin.

Η Daikin Altherma 4 αξιοποιεί ανανεώσιμη ενέργεια έως και 75%, προσφέροντας σταθερή θερμοκρασία και σημαντική μείωση των λογαριασμών ρεύματος, όλο τον χρόνο.

Γιατί να επιλέξεις αντλία θερμότητας Daikin Altherma 4

Η αντικατάσταση ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας Daikin σημαίνει:

– Ενεργειακή κλάση έως Α+++

– Χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

– Μείωση εκπομπών CO₂

– Αθόρυβη και σταθερή λειτουργία

Χάρη στον συμπιεστή inverter και την έξυπνη διαχείριση θερμοκρασίας, η λειτουργία προσαρμόζεται δυναμικά στις ανάγκες του σπιτιού, αξιοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ποσοστό 75%, εξασφαλίζοντας άνεση χωρίς ενεργειακές σπατάλες.

Ιδανική λύση για νέες και υφιστάμενες κατοικίες

Η Daikin Altherma 4 είναι κατάλληλη για κάθε τύπο κατοικίας, είτε πρόκειται για νέα κατασκευή είτε για ανακαίνιση.

Μπορεί να συνδυαστεί με:

– ενδοδαπέδια θέρμανση

– fan coils

– υπάρχοντα σώματα καλοριφέρ

– υβριδικά συστήματα

– ηλιακούς συλλέκτες

Παράλληλα, αντικαθιστά πλήρως τον παραδοσιακό θερμοσίφωνα, προσφέροντας αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επομένως, η Altherma 4 αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο για νέες κατασκευές, ως μια οικονομικά αποδοτική λύση ανανεώσιμης ενέργειας, όσο και για ανακαινίσεις κατοικιών που γίνονται με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας τους και την εξοικονόμηση κόστους.

Συνδυασμός με το πρόγραμμα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα – Αλλάζω Θέρμανση»

Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Daikin Altherma 4 μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης «Αλλάζω Θερμοσίφωνα – Αλλάζω Θέρμανση», μειώνοντας σημαντικά το αρχικό κόστος επένδυσης.

Τα βασικά οφέλη:

– Οικονομία: μειωμένο λειτουργικό κόστος

– Αξιοπιστία: τεχνολογία Daikin

– Βιωσιμότητα: χρήση ανανεώσιμης ενέργειας

Daikin Altherma 4 H με R290: Αντλία θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας

Η σειρά Daikin Altherma 4 H χρησιμοποιεί το φυσικό ψυκτικό μέσο R290, προσφέροντας εξαιρετικά χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και κορυφαία ενεργειακή απόδοση.

Το R290 διαθέτει πολύ χαμηλό GWP (Global Warming Potential), καθιστώντας την Altherma 4 την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν πράσινη θέρμανση χωρίς συμβιβασμούς.

Αντικατάσταση λέβητα χωρίς αλλαγή εγκατάστασης

Η Daikin Altherma 4 H μπορεί να παρέχει θερμοκρασίες νερού έως 70°C, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για αντικατάσταση:

– λέβητα πετρελαίου

– λέβητα φυσικού αερίου

χωρίς την ανάγκη αλλαγής των υπαρχόντων σωμάτων καλοριφέρ.

Αυτό την καθιστά ιδανική λύση για παλαιότερες κατοικίες με υψηλές απαιτήσεις θερμοκρασίας.

Έξυπνος έλεγχος & ασφάλεια

Όλα τα συστήματα Daikin Altherma 4 διαθέτουν:

– πιστοποιήσεις ασφάλειας Daikin

– αξιόπιστη και δοκιμασμένη τεχνολογία

– έλεγχο μέσω της εφαρμογής Onecta, για απομακρυσμένη διαχείριση θερμοκρασίας και κατανάλωσης

Daikin Altherma 4: Η βιώσιμη επιλογή για το μέλλον

Η Daikin Altherma 4 και Altherma 4 H με R290 προσφέρουν:

– υψηλή ενεργειακή απόδοση

– μείωση κόστους λειτουργίας

– άνεση όλο τον χρόνο

– περιβαλλοντική υπευθυνότητα

Η μετάβαση στη νέα εποχή της θέρμανσης ξεκινά σήμερα με Daikin.

Η εγκατάσταση της Altherma 4 H με R290 μπορεί επίσης να συνδυαστεί με το πρόγραμμα “Αλλάζω Θερμοσίφωνα – Αλλάζω Θέρμανση”, μειώνοντας σημαντικά το κόστος επένδυσης και προσφέροντας άμεση απόσβεση μέσω εξοικονόμησης ενέργειας.

Daikin Altherma 4 & Altherma 4 H με R290: Η επιλογή για ένα βιώσιμο μέλλον, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση. Επικοινωνήστε σήμερα και μπείτε στη νέα εποχή της θέρμανσης με Daikin.

