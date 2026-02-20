Ζωζώ Σαπουντζάκη: Είμαι καλά, μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε

Για την κατάσταση της υγείας της μίλησε η Ζωζώ Σαπουντζάκη, καθώς κυκλοφόρησαν φήμες και δημοσιεύματα που την ήθελαν να νοσηλεύεται ξανά.

Η ηθοποιός απάντησε στο «Πρωινό» την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, εξηγώντας πως είναι καλά και βρίσκεται στο σπίτι της, ακολουθώντας τις οδηγίες που της έχουν δώσει οι γιατροί της. Παράλληλα, τόνισε πως ο κόσμος δεν θα πρέπει να πιστεύει όσα διαβάζει και ευχαρίστησε όσους ενδιαφέρθηκαν για εκείνη.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη είπε αναλυτικά: «Είμαι καλά, είμαι στο σπίτι μου. Μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε. Ακολουθώ τις οδηγίες των γιατρών μου. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και το ενδιαφέρον σας».

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη είχε νοσηλευτεί στις αρχές Ιανουαρίου. Η ηθοποιός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο την Κυριακή 4 Ιανουαρίου συγκεκριμένα, καθώς είχε πέσει το οξυγόνο της και ο προσωπικός της γιατρός τη συμβούλευσε να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να βεβαιωθεί πως όλα ήταν καλά. Η Σταυρίνα Ευστρατιάδη ήταν μαζί της όταν η ηθοποιός αισθάνθηκε αδιαθεσία και τη συνόδευσε. Αφού παρέμεινε εκεί μερικές ημέρες, επέστρεψε τελικά στο σπίτι της, όμως λίγες ημέρες αργότερα ήρθε αντιμέτωπη με μία μεγάλη απώλεια, καθώς έφυγε από τη ζωή ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος.