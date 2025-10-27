Ζόζεφιν: Για σαφάρι με τον Αντώνη Ρέμο στο Γιοχάνεσμπουργκ – Δείτε τις φωτογραφίες

Στην Νότια Αφρική βρίσκεται η Josephine, η οποία ακολούθησε τον Αντώνη Ρέμο στις συναυλίες του.

Οι δυο καλλιτέχνες έχουν προκαλέσει χαμό στις live εμφανίσεις τους, ενώ παράλληλα με τις υποχρεώσεις τους αποφάσισαν να ζήσουν και ξεχωριστές στιγμές στο ταξίδι τους.

Η Josephine δεν δίστασε να ζήσει μια αξέχαστη εμπειρία στη Νότια Αφρική, γεμάτη περιπέτεια και επαφή με τη φύση. Η αγαπημένη τραγουδίστρια έκανε σαφάρι στο Γιοχάνεσμπουργκ, μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και τους συνεργάτες τους και φυσικά μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Όταν ήμουν μικρή ευχόμουν η δουλειά μου να μου επιτρέψει να ταξιδεύω, να γνωρίζω μέρη, ανθρώπους και εμπειρίες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα περπατάω δίπλα σε έναν ελέφαντα στην Αφρική… και νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη. Κάποια όνειρα δεν είναι απλώς όνειρα είναι στιγμές που σε βρίσκουν όταν είσαι έτοιμος να τις ζήσεις», γράφει η Josephine.