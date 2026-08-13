Ο Γεωργιάδης απαντά στον σκιτσογράφο Στάθη για τις εκπομπές της Μανωλίδου: “Είσαι συμπλεγματικός μισογύνης”

Διαδικτυακή αντιπαράθεση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με τον σκιτσογράφο Στάθη Σταυρόπουλο ξέσπασε τις τελευταίες ώρες, με αφορμή τις αφιερωμένες στην Ελληνική Μυθολογία ραδιοφωνικές εκπομπές της Ευγενίας Μανωλίδου στον ΣΚΑΪ με τον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε.

Αφορμή για την κόντρα των δύο αντρών αποτέλεσε άρθρο του γνωστού σκιτσογράφου σε ενημερωτική ιστοσελίδα, με τίτλο «Καημένε Όμηρε τι σου ‘μελλε να πάθεις».

Στο κείμενό του ο Στάθης Σταυρόπουλος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η Ευγενία Μανωλίδου δεν έχει τα προσόντα να αναλύσει την Ελληνική Μυθολογία και επέκρινε την διοίκηση του σταθμού επειδή, όπως υποστήριξε, «την επέλεξε επειδή «παροικεί την εξουσία».

Οι ισχυρισμοί του κ. Σταυρόπουλου προκάλεσαν την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τον κατηγόρησε ως «μισογύνη» και «ξερόλα»: «Βγάζει όλη του την χολή κατά την Ευγενίας απλώς και μόνον διότι είναι η σύζυγός μου» σημείωσε ο υπουργός Υγείας, τονίζοντας ότι η σύζυγός του συμπαρουσιάζει την εκπομπή και για τα θέματα της Μυθολογίας μιλούν διακεκριμένοι καθηγητές.

«Την εγκυρότητα των πληροφοριών και την επιστημονική τεκμηρίωση την έχουν κορυφαίοι ειδικοί καθηγητές των Πανεπιστημίων μας. Ούτε η Ελληνική Αγωγή ούτε η Ευγενία, ούτε εγώ», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης και συμπλήρωσε:

«Και όμως ο συμπλεγματικός, μισογύνης και ξερόλας @st_stavropoulos βρήκε την ευκαιρία αντί να πει ένα μπράβο, που μεταδίδονται αυτές οι επιμορφωτικές εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην ώρα με την μεγαλύτερη ακροαματικότητα, βγάζει όλη του την χολή κατά την Ευγενίας απλώς και μόνον διότι είναι η σύζυγός μου».

Η ιστορία έχει ως εξής: η @ManolidouE προσκλήθηκε από τον @ArisPortosalte να διοργανώσουν μαζί και να συμπαρουσιάσουν 5 εκπομπές, κάθε Σάββατο του Αυγούστου 09:00-10:00 στο ραδιόφωνο του @skaigr , αφιερωμένες στην Ελληνική Μυθολογία. Ηδη έχουν μεταδοθεί οι δύο πρώτες εκπομπές με… https://t.co/R0d2FOONWg — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 13, 2026

Η απάντηση Γεωργιάδη προκάλεσε την αντίδραση του σκιτσογράφου Στάθη Σταυρόπουλου, ο οποίος επέμεινε στην κριτική του και σε νέα ανάρτησή του στο Χ ανέφερε:

«Κυριε Γεωργιαδη,αν η κυρία Μανωλίδου δεν παροικούσε την εξουσία ουτε εκπομπή θα έβλεπε, ουτε θα έσπευδαν καθηγητές να την συνδράμουν. Τις λοιπές αγένειες και woke ανοησίες (…μισογύνης) που μου γράφετε σας τις επιστρέφω, διοτι σας χαρακτηρίζουν».

Ανταπαντώνας ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ επέμεινε λέγοντας πως ο σκιτσογράφος είναι «ένας κλασικός μισογύνης, φαλλοκράτης»: «Ευτυχώς ο κόσμος έχει προχωρήσει και άφησε ανθρώπους σαν και σας πίσω του» κατέληξε.

«Η απάντηση σας αποδεικνύει και τον περί μισογυνισμού ισχυρισμό μου για το πρόσωπό σας. Ούτε ξέρετε ποια είναι η @ManolidouE ούτε τι σπουδές έχει κάνει στη μουσική και σε ποιο Πανεπιστήμιο και τί ορχήστρες έχει διευθύνει πριν κάν με γνωρίσει, ούτε πόσες γλώσσες μιλάει άπταιστα, ούτε τί σπουδές στα κλασικά γράμματα κάνει τώρα και τί βαθμούς παίρνει σε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, ούτε γενικά τι χαρακτήρας και τι ικανότητες έχει. Μόνον και μόνον επειδή είναι σύζυγός μου, σας είναι αρκετό για να την απαξιώσετε. Ένας κλασικός μισογύνης, φαλλοκράτης. Ευτυχώς ο κόσμος έχει προχωρήσει και άφησε ανθρώπους σαν και σας πίσω του».

H απάντηση της Ευγενίας Μανωλίδου

Στην κριτική του Στάθη Σταυρόπουλου απάντησε και η ίδια η Ευγενία Μανωλίδου. «Από το 2017, όταν ανέλαβα τη διεύθυνση της Ελληνικής Αγωγής, αφιερώνω καθημερινά τη ζωή μου στη μελέτη, στην ανάδειξη και στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του κλασικού πολιτισμού. Μελετώ, σπουδάζω, γράφω βιβλία και άρθρα, συμμετέχω σε συνέδρια και συνεργάζομαι με πανεπιστήμια και επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Γνωρίζω πόσα ακόμη έχω να μάθω. Γι’ αυτό ακριβώς συνεχίζω να μαθαίνω» ανέφερε στη δική της απάντηση η Ευγενία Μανωλίδου και πρόσθεσε πως «οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί και η συλλήβδην απαξίωση της εργασίας ενός ανθρώπου αποτελούν απλώς θόρυβο που δεν πρόκειται να με απομακρύνει ούτε μία ημέρα από τη δουλειά μου».