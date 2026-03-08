Ζέτα Δούκα: Το να είσαι γυναίκα δεν είναι κάτι που το κατακτάς μία φορά, αλλά κάτι που υπερασπίζεσαι κάθε μέρα

Το δικό της μήνυμα θέλησε να στείλει η Ζέτα Δούκα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Μέσα από μία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, η ηθοποιός δήλωσε πως μία γυναίκα πρέπει καθημερινά να υπερασπίζεται τον εαυτό της με κόπο, χωρίς πολλές φορές να έχει κάποιον στο πλευρό της.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της γυναικείας αλληλεγγύης, προσθέτοντας πως οι γυναίκες πρέπει να στέκονται η μία δίπλα στην άλλη.

Πιο αναλυτικά, στη δημοσίευσή της, έγραψε: «Τελικά, το να είσαι γυναίκα δεν είναι κάτι που το κατακτάς μία φορά αλλά κάτι που το υπερασπίζεις κάθε μέρα. Συχνά μόνη, Σπάνια με θόρυβο, Πάντα με κόπο. Και πρέπει να αφήνουμε πάντα ανοιχτή και ευρύχωρη αυτή τη λέξη. Είμαστε όλες μαζί, η μία για την άλλη. Η μία δίπλα στην άλλη, μέχρι να γίνουν αυτά που πρέπει και ακόμη παραπέρα».

Η ανάρτηση της Ζέτας Δούκα