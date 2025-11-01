Βάσω Λασκαράκη για την επιστροφή της σειράς “Το σόι σου”: Μπήκαμε για γύρισμα και ήταν σαν να λείψαμε ένα Σαββατοκύριακο

Η σειρά “Το σόι σου” επέστρεψε στους δέκτες μας και πάλι μετά από έξι χρόνια και την πρεμιέρα περίμενε με μεγάλη ανυπομονησία το τηλεοπτικό κοινό.

Λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα, η Βάσω Λασκαράκη μίλησε στο “Καλύτερα δε γίνεται” και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη, αλλά και τη χαρά της για την επιτυχημένη επιστροφή της σειράς.

“Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα μας. Η αλήθεια είναι ότι το οφείλουμε στον κόσμο. Ο κόσμος έκανε τη σειρά να επιστρέψει. Μας έδειχνε την αγάπη του καθημερινά άσχετα από τα νούμερα.

Η αγάπη του κόσμου είναι τόσο διάχυτη και τους οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Μαζευτήκαμε στο σπίτι μου και είδαμε την πρεμιέρα με πίτσες και σουβλάκια.

Ζήσαμε μαζί την αγωνία. Ήταν και για εμάς σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μπήκαμε για γύρισμα και ήταν σαν να λείψαμε ένα Σαββατοκύριακο. Φτου φτου Παναγία μου, κάνω το σταυρό μου. Γιατί είναι από τις ευτυχείς συγκυρίες στη δουλειά να συνεργάζεσαι με αυτούς τους ανθρώπους και να νιώθεις ότι πας σπίτι σου”, τόνισε η Βάσω Λασκαράκη.